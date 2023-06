Kim Kardashian, në një lidhje të re dashurie

Kim Kardashian ka zbuluar së fundmi detaje nga jeta e saj personale.

Ajo la të kuptohet për një lidhje të re me një burrë misterioz, me nofkën “Fred”, në një promo për episodin “Kardashians” të javës së ardhshme. “Miqtë e mi donin që unë të takohesha me dikë,” i tha ajo Scott Disick në klipin, të cilin Hulu e publikoi të enjten.

Kardashian qeshi kur Disick propozoi emrin e fshehtë. “Le ta quajmë këtë djalë ‘Fred’,” tha krijuesi i Talentless. “A i plotëson ai standardet?” Themeluesja e Skims u përgjigj: “Oh, po i plotëson standardet!” Më vonë , Kim u kap në kamera duke shkruar mesazhe dhe duke buzëqeshur gjatë një rrëfimi.

Kur një producent e pyeti nëse ajo po i dërgonte mesazhe “Fredit”, personaliteti televiziv u përgjigj: “Po”. Gjatë sezonit 2 të serialit vitin e kaluar, Kardashian në mënyrë të ngjashme pranoi se kishte shkruar mesazhe me Pete Davidson. Ajo filloi të takohej me alumin “Saturday Night Live” në tetor 2021, dhe dyshja u ndanë nëntë muaj më vonë.

Davidson, i cili që atëherë ka vazhduar me Chase Sui Wonders, herë pas here shfaqej në shfaqje gjatë romancës së tyre. Në episodin e së enjtes, sipërmarrësja shpjegoi pse komediani mbeti kryesisht jashtë kamerave. “Është e vështirë kur fillon të takohesh me dikë dhe je në një reality show, kështu që unë dhe Pete e bëmë atë bisedë menjëherë,” kujton ajo.