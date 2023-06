Kim Kardashian në kopertinën e Time100 për kompanitë më me ndikim të vitit 2023

Kim Kardashian spikat në kopertinën e Time100, si zëdhënësja dhe fytyra e kompanive më me ndikim të vitit 2023. Mes listës së kompanive, emri i të cilave do të zbulohet nesër në edicionin e shumëpritur të Time100, në fakt është edhe Skims, të brendshmet dhe veshjet të themeluara nga socialite amerikane në 2019 dhe të lançuara në agimin e pandemisë. Gjatë vitit 2022, Skims tha se fitoi gjithsej 500 milionë dollarë, 25% më shumë se parashikimi dhe 80% më shumë se në vitin 2021, i cili vetë kishte parë një rritje prej 90% krahasuar me vitin e kaluar.

Në vitin 2023 emri Skims shkëlqen edhe më shumë. Në një vit të vështirë për kompanitë e të brendshmeve, në prill marka e themeluar nga Kim Kardashian raportoi një rritje prej 86% në shitjet e të brendshmeve në krahasim me vitin 2022. Kështu deklaroi CEO Jens Grede, i cili bashkëthemeloi kompaninë me gruan e tij Ema dhe Kim. Një rritje e ndjeshme që ka tërhequr edhe investitorët, të cilët i dërgojnë oferta CEO-së në baza javore.

Për më tepër, në raundin e fundit të financimit, marka u vlerësua në 3.2 miliardë dollarë, dyfishi i nëntë muajve më parë. “Filloi thjesht duke gjetur rroba formash që kishin një nuancë lëkure që përputhej me ngjyrën time”, tha Kardashian për Time.

“Unë mora veshjet e mia dhe i lyeva me qese çaji dhe kafe në banjë.” Këtë vit Skims ka filluar të ecë me shpejtësi edhe në rrjetet sociale dhe online hashtags #skimsdupes po çmenden, duke iu referuar produkteve të ngjashme me ato që ofron marka, por me çmim më të ulët.

Kim Kardashian zbuloi ekskluzivisht për Time se dëshiron të zgjerojë edhe më shumë horizontet e kompanisë së saj, duke hyrë në botën e fustaneve të nusërisë dhe duke lançuar një linjë sallonesh dhe të brendshmesh për meshkuj vjeshtën e ardhshme. “Natyrisht që kemi shpresa të mëdha, por kjo ka tejkaluar çdo gjë që kisha imagjinuar”, tha Kim Kardashian për Time. “Unë kam ende sindromën e mashtruesit ose çfarëdo tjetër, por mendoj se kjo është pjesë e asaj që më mban përpara.”