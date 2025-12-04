Kim Kardashian: Kanye më akuzoi se inskenova grabitjen në Paris

Kim Kardashian ka bërë një deklaratë tronditëse në episodin e fundit të reality show-t “The Kardashians”, duke pretenduar se ish-burri i saj, Kanye West, e ka akuzuar publikisht se ka sajuar grabitjen famëkeqe të vitit 2016 në Paris.

Sipas 45-vjeçares, reperi i ka thënë para shumë njerëzve: “Ti e ke sajuar grabitjen për një show televiziv.”

Kardashian u përlot teksa tregonte dhimbjen që i shkaktoi komenti i West-it, duke e cilësuar atë “si një thikë në zemër”.

“Vetëm ideja që dikush kaq i afërt me ty nuk të beson… që nuk e kupton sa shumë të ka ndikuar ajo ngjarje, më çmendi,” u shpreh Kim. “Nuk e di se kush mendon ai se jam.”

Kim Kardashian ishte e martuar me Kanye West kur u mbajt peng në hotelin e saj në Paris nga disa persona të armatosur, të cilët i vodhën bizhuteri me vlerë miliona dollarë.

Dy vite më vonë, West tha publikisht se ishte ndier “i pafuqishëm”, por tani Kim pretendon se ai ka dyshuar në vërtetësinë e grabitjes.

Më herët këtë vit, Kim udhëtoi drejt Parisit për të dëshmuar në gjyqin e grabitjes, duke kaluar thuajse gjashtë orë në sallën e gjyqit. Ajo u përball me të pandehurit dhe dëgjoi rrëfimet e tyre, duke theksuar se momenti i dha një farë çlirimi.

“Pasi i dëgjova dhe pashë gjithçka nga afër, mendova: ‘Ja ku e keni, ishte e vërtetë.’” Tetë persona u shpallën fajtorë për vjedhjen e organizuar dhe rolet e tyre në ngjarjen dramatike.

Mikesha e fëmijërisë së Kim rrëfeu se Kardashian kishte një plan arratisjeje në rast se grabitësit ktheheshin – madje kishte menduar të hidhjej nga dritarja për të shpëtuar.

Edhe Kris Jenner tha se vajza e saj ka qenë “gati të hidhej” nga frika, gjë që Kim e konfirmoi:
“Isha gati për gjithçka.”

Kim Kardashian dhe Kanye West u ndanë në vitin 2021 dhe finalizuan divorcin në 2022. Dyshja kanë katër fëmijë: North, Saint, Chicago dhe Psalm. Episodet e reja të “The Kardashians” transmetohen çdo të enjte në Hulu.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top