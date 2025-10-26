Kim Kardashian: Do të heq dorë nga ‘Kim K’ për t’u bërë avokate

Kim Kardashian, ka zbuluar se planifikon të ndryshojë rrënjësisht drejtimin e karrierës së saj në vitet e ardhshme.
Gjatë paraqitjes së saj në emisionin “The Graham Norton Show” të premten, 45-vjeçarja tha se është gati të bëhet avokate gjyqi, pasi ka përfunduar studimet ligjore dhe ka dhënë provimin e shtetit në korrik.
“Do të jem e kualifikuar për të ushtruar profesionin për dy javë,” tha ajo. “Ndoshta pas 10 vitesh do të heq dorë nga ‘Kim K’ dhe do të bëhem avokate gjyqi. Kjo është ajo që dua me të vërtetë.”
Kardashian festoi përfundimin e shkollës së drejtësisë në maj, pas gjashtë vitesh studimi. Në një ceremoni private me familjen dhe miqtë, mentori i saj lavdëroi përkushtimin e Kim-it, duke treguar se ajo ka studiuar 18 orë në javë, 48 javë në vit, për gjashtë vite rresht — gjithsej 5,184 orë studimi ligjor.
“E gjitha kjo ndërkohë që rriste katër fëmijë, drejtonte biznese, xhironte emisione televizive dhe merrte pjesë në seanca gjyqësore për të ndihmuar të tjerët,” tha mentori në fjalimin e tij.
Kim nisi rrugëtimin e saj ligjor në vitin 2019, pasi u frymëzua nga rasti i Alice Marie Johnson, një gruaje që ajo ndihmoi të lirohej nga burgu falë ndërhyrjes së saj në Shtëpinë e Bardhë.
“Kur u ula në Sallën Roosevelt me gjyqtarë dhe njerëz të pushtetshëm, mendova: ‘Duhet të di më shumë për t’i ndihmuar vërtet njerëzit,” kujtoi ajo. “Nuk është kurrë një person i vetëm që bën ndryshimin – gjithmonë është puna e një ekipi. Thjesht ndjeva se nëse dija më shumë, mund të bëja më shumë.”
Ylli i SKIMS nuk e fsheh se inspirimi i saj më i madh ka qenë babai i ndjerë, Robert Kardashian, i cili u bë i famshëm si pjesë e ekipit mbrojtës të O.J. Simpson gjatë gjyqit të vitit 1995.
“E kam parë gjithmonë pasionin e babait tim për drejtësinë, dhe mendoj se e kam trashëguar atë dëshirë për të luftuar për njerëzit,” ka thënë më herët Kim.
Kim Kardashian ka pranuar se ka dështuar tre herë në provimin e parë (“baby bar”) para se ta kalonte në vitin 2021, por asnjëherë nuk është dorëzuar. Në një intervistë për Vogue Hong Kong në vitin 2022, ajo deklaroi se një ditë shpreson të hapë një firmë të suksesshme ligjore dhe të vazhdojë të ndihmojë njerëzit që janë dënuar padrejtësisht.