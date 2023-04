Kim Kardashian: Do e lej reality show, dua të bëhem avokate

Kim Kardashian është e gatshme të lërë pas jetën e saj para kamerave për të ndjekur një karrierë në drejtësi.

Në një bisedë me Poppy Harlow në Samitin Time100 2023, 42-vjeçarja foli për pasionin e saj për ligjin. “Bëj shaka me mamanë time — e cila është menaxherja ime — them, ‘Kim K do dal në pension pasi do të bëhem avokate. Kështu që ju mund të shkoni të ndihmoni vëllezërit e motrat e mia që të kenë ende një punë”.

Ylli i Kardashians shtoi se ajo mund të linte “absolutisht” pas botën e realitetit televiziv për një jetë si avokate. “Do të isha po aq e lumtur të isha një avokate me kohë të plotë dhe ta bëja këtë. Udhëtimi thjesht më hapi sytë për kaq shumë,” shtoi themeluesja e Skims. “Bëhet dërrmuese sepse ka shumë për të bërë… Unë do të shpenzoja më shumë kohë duke e bërë këtë , pa kamera.”

Kim dhe familja e saj e famshme filluan në TV realitet në vitin 2007 me shfaqjen e tyre Keeping Up With the Kardashians. Pas 20 sezonesh, ata u transferuan në Hulu me një serial të ri, The Kardashians. Dhe megjithëse Kim njihet për publikimin e të gjitha gjërave, ajo pranoi se ka padyshim shumë momente private që i mban afër. “Ka shumë gjëra që janë gjithmonë në TV d, por ndihem sikur miqtë dhe familja ime vlerësojnë kohën tonë private”, shtoi ajo.

Kardashian gjithashtu tregoi se babai i saj i ndjerë, Robert Kardashian, i cili ishte një avokat i njohur, ishte “absolutisht” një forcë shtytëse në vendimin e saj për të ndjekur drejtësinë. “Unë e di që ai ndoshta do të merrte një goditje të tillë nga kjo, sepse ai nuk do ta priste fare atë.”