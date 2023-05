Kim Kardashian dhe Tom Brady në një romancë dashurie?

Gjashtë muaj pasi Tom Brady konfirmoi ndarjen e tij me gruan Gisele Bündchen, raportet u shfaqën në internet duke pretenduar se ai është takuar në heshtje Kim e cila finalizoi divorcin e saj nga Kanye West vitin e kaluar.

Pra, cila është e vërteta?

“Ata kanë miq dhe partnerë të përbashkët biznesi, por nuk janë takime”, tha një burim për E!New . “Kim është shumë e përqendruar te fëmijët e saj, bizneset, shkollën juridike dhe përgatitjen për American Horror Story, i cili fillon prodhimin muajin e ardhshëm”.

Kjo nuk ishte hera e parë në muajt e fundit që Brady tërhiqej në spekulime për takime. Në prill, ekipi i tij hodhi poshtë publikisht thashethemet se ai po takohej me Reese Witherspoon pas ndarjes së saj nga Jim Toth. Në atë kohë, një përfaqësues i aktores fituese të Oskarit tha se thashethemet ishin krejtësisht të rreme.

Po kështu, ish-bashkëshortja e Tomit është përballur me thashetheme false për romancë, me disa fansa që spekulojnë se ajo ishte e lidhur në mënyrë romantike me instruktorin e familjes Jiu-jitsu, Joaquim Valente, pasi u panë së bashku në Kosta Rika.

Supermodelja reagoi ndaj lajmeve, duke u ankuar se tabloidët “do të përpiqen të më lidhin me çdo gjë” duke pasur parasysh statusin e saj beqare. “Ai është mësuesi ynë dhe, më e rëndësishmja, ai është një person që unë e admiroj dhe të cilit i besoj,” tha ajo për Joaquim në një intervistë në mars me Vanity Fair. “Është shumë mirë të kesh atë lloj energjie.”