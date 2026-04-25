Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton zyrtarizojnë lidhjen në publik

Kim Kardashian dhe partneri i saj, Lewis Hamilton, janë fotografuar në momente intime gjatë një dite relaksi në plazhin e Malibu, në Malibu.
Sipas fotove të publikuara nga Page Six, çifti nuk i ka kursyer përqafimet dhe puthjet teksa shijonin detin. Dyshja u fut në ujë për të bërë surf dhe për të notuar, ndërsa në një moment Kardashian nuk i mbante dot të qeshurat, teksa Hamilton e mbante pranë vetes.
Kjo dalje vjen vetëm pak ditë pasi ata u panë së bashku në Coachella 2026, ku gjithashtu u fotografuan shumë të afërt gjatë performancës së Justin Bieber. Romanca e tyre u bë publike në fillim të këtij viti, ndërsa më pas çifti e konfirmoi lidhjen edhe në rrjetet sociale. Ata u panë gjithashtu së bashku në Super Bowl 2026, ku qëndruan pranë njëri-tjetrit në një zonë VIP.
Kim Kardashian ka katër fëmijë nga martesa e saj me Kanye West, ndërsa burime pranë tyre bëjnë të ditur se marrëdhënia e saj me Lewis Hamilton po bëhet gjithnjë e më serioze.