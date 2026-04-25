Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton zyrtarizojnë lidhjen në publik

Kim Kardashian dhe partneri i saj, Lewis Hamilton, janë fotografuar në momente intime gjatë një dite relaksi në plazhin e Malibu, në Malibu.

Sipas fotove të publikuara nga Page Six, çifti nuk i ka kursyer përqafimet dhe puthjet teksa shijonin detin. Dyshja u fut në ujë për të bërë surf dhe për të notuar, ndërsa në një moment Kardashian nuk i mbante dot të qeshurat, teksa Hamilton e mbante pranë vetes.

Kjo dalje vjen vetëm pak ditë pasi ata u panë së bashku në Coachella 2026, ku gjithashtu u fotografuan shumë të afërt gjatë performancës së Justin Bieber. Romanca e tyre u bë publike në fillim të këtij viti, ndërsa më pas çifti e konfirmoi lidhjen edhe në rrjetet sociale. Ata u panë gjithashtu së bashku në Super Bowl 2026, ku qëndruan pranë njëri-tjetrit në një zonë VIP.

Kim Kardashian ka katër fëmijë nga martesa e saj me Kanye West, ndërsa burime pranë tyre bëjnë të ditur se marrëdhënia e saj me Lewis Hamilton po bëhet gjithnjë e më serioze.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
