Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton konfirmojnë romancën

Kim Kardashian dhe piloti i Formula 1, Lewis Hamilton, duket se kanë zyrtarizuar lidhjen e tyre.
Dyshja u shfaqën së bashku në një video të publikuar në Instagram nga Hamilton, ku shihen duke bërë një xhiro me shpejtësi të lartë në një Ferrari F40 në Tokio, Japoni. Në video, Kardashian shihet në sediljen e pasagjerit dhe reagon me entuziazëm: “Kjo është çmenduri”, pas eksperiencës së saj në makinë.
Sipas burimeve, Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton kanë kaluar pushime së bashku në Tokio, së bashku me fëmijët e saj. Në udhëtim ishin gjithashtu edhe motra e saj Khloé Kardashian dhe fëmijët e saj. Burime pranë çiftit tregojnë se marrëdhënia mes tyre është serioze.
“Ajo është shumë e interesuar për të. Nuk është thjesht një lidhje kalimtare,” tha një burim, duke shtuar se familja e Kardashian e pëlqen Hamiltonin.
Zërat për një romancë mes tyre nisën në mars, kur Lewis Hamilton la një koment flirtues në një postim të Kim Kardashian në Instagram. Që atëherë, dyshja janë parë gjithnjë e më shpesh së bashku, duke forcuar spekulimet për lidhjen e tyre.