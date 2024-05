Kim Kardashian akuzohet nga stilistja për kopje

Stilistja Camille Charrière po akuzon markën e Kim Kardashian Skims se ka kopjuar punën e saj.

Të martën, teksa mediat sociale po ‘pushtoheshin’ nga Met Gala, Camille Charrière akuzoi Kim Kardashian dhe Skims për vjedhjen e punës së saj, duke treguar shembuj. Charrière tha se dizajni Stripe & Stare ishte projektuar në Londër dhe se ata testuan disa ngjyra përpara se të vendosnin atë që do shitej përfundimisht.

“Nuk po pretendoj në asnjë mënyrë se kam shpikur bluzën me lule”, tha Camille Charrière në një intervistë.{Por e gjithë pika e këtij koleksioni dhe kjo është ajo që unë po përpiqesha të shpjegoja në këtë postim në Twitter është se ne donim të ofronim një alternativë më të mirë ndaj asaj që mund të thuhet se janë thjesht mbeturina. Nuk po them se e kemi shpikur këtë bluzë, por e di se si bëhen koleksionet. Unë punoj në fushën e modës. Unë e di se si funksionojnë trendet”.

Kim k/skims has ripped off the one project that i put my heart & soul into, waved my fee for, and put out in a bid to plateform one of the few brands who isn’t greenwashing. Stripe and Stare underwear is 95% biodegradable and the comfiest in the knicker drawer so jokes on u kim pic.twitter.com/l1Fp22hsXJ

— Camille Charrière (@camtyox) May 7, 2024