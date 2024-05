Kim K sulmohet nga fansat për veshjen: E tmerrshme

Kim Kardashian ka qenë në titujt kryesorë për korsenë që ajo veshi në tapetin e kuq të Met Gala 2024. Në fillim të kësaj jave ajo ndau një tjetër pamje ku duket beli i hollë – dhe i zemëroi përsëri ndjekësit e saj në Instagram.

“Margiela Broken Doll” shkroi ajo poshtë fotos, ku shfaqet me një korse lëkure të zezë mbi një bluzë nude.

Fansat kishin shumë për të thënë për pamjen, si ai që shkroi: “Do të doja të kishte një buton mospëlqimi. Kjo është e tmerrshme.” “Duket si abuzim dhe është shqetësuese”, komentoi një përdorues tjetër i Instagramit. “A është ky një kostum Halloween?” një fans pyeti veten.

Megjithatë, disa e mbrojtën nënën e katër fëmijëve, si një fans i cili shkroi: “Duket se shumë njerëz nuk e kuptojnë ndryshimin midis modës së përditshme dhe modës. Kjo është shumë Margiela.Është art.” “Unë me të vërtetë nuk e kuptoj urrejtjen Nëse nuk ju pëlqen, mos e vishni”, shtoi një tjetër.

Kardashian goditi tapetin e kuq të Met Gala me një tjetër veshje me korse Maison Margiela nga John Galliano të hënën, e veshur me një korse argjendi.

Megjithatë, themeluesja e Skkn by Kim mori reagime të ngjashme për belin e saj pothuajse inekzistent, me fansat që e akuzuan atë për promovimin e standardeve të rrezikshme të bukurisë për gratë – njësoj siç bëri nëMet Galan e vitit 2019.