Kim K flet për Kanye West: Do bëja gjithçka që ta riktheja

Kim Kardashian nuk mund ta besojë se sa shumë ka ndryshuar kur bëhet fjalë për ish-in e saj, Kanye “Ye” West.

Në ngacmimin e episodit të javës së ardhshme të The Kardashians, themeluesja e SKIMS foli me motrën e saj Khloé Kardashian për reperin. Kur u pyet nëse ishte mirë, Kim mbështeti kokën pas dhe bërtiti se “nuk është mirë”. Duke fshirë lotët nga fytyra e saj, ajo u shpreh: “Unë thjesht nuk mundem,” tha ajo. “Është shumë ndryshe nga personi me të cilin u martova,” shpjegoi Kim në rrëfimin e saj, duke iu referuar Kanye. “Ky është ai që kam dashur dhe atë kujtoj. Unë do të bëj gjithçka për ta kthyer atë person.”

Kim dhe Kanye u divorcuan në mars 2022 pas gjashtë vitesh martesë. Ish-çifti filloi lidhjen në vitin 2011 dhe mirëpriti vajzën e tyre të parë North, 10 vjeç, në qershor 2013. Më në fund ata u martuan në vitin 2014 dhe patën tre fëmijë të tjerë: Saint, 7, Chicago, 5 dhe Psalm, 4.

Në episodin e 1 qershorit të The Kardashians, sipërmarrësja foli për sjelljen e çrregullt të Kanye, e cila përfshinte sulme në internet dhe akuza të bëra kundër familjes dhe të dashurve të saj. “Është ndjenja më e vështirë të shikosh dikë që e doje vërtet dhe me të cilin ke një familje, të jetë kaq i ndryshëm nga ai që njihje”, tha themeluesi i SKIMS në një rrëfim. “Ndonjëherë më duket sikur ai do të arrinte fundin, ky është udhëtimi i tij që ai duhet ta kuptojë vetë. Unë vrapoja përreth dhe i thërrisja të gjithë pdhe thoja: “Do të jetë mirë, do të bëhet mirë, mos u shqetëso. Thjesht jepi atij një mundësi tjetër”, tha ajo, duke shtuar: “Unë thjesht nuk e kam atë energji.”