Kim Jong Un prezanton nëndetësen e re bërthamore

Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, mbikëqyri provën e lëshimit të një rakete tokë-ajër me rreze të gjatë veprimi në Detin Lindor, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve KCNA e Veriut, duke iu referuar zonës që Tokio e quan Deti i Japonisë.
Kim gjithashtu inspektoi një “nëndetëse bërthamore prej 8,700 tonësh” të sapo ndërtuar, tha KCNA. Fotot nga vizita e Kim në kantierin detar, që tregojnë nëndetësen për herë të parë, u botuan nga gazeta Rodong Sinmun.
Projekti i ndërtimit të nëndetëses është pjesë e përpjekjeve të partisë në pushtet të Koresë së Veriut për të modernizuar marinën e vendit, një nga pesë politikat kryesore që partia promovon për të zhvilluar aftësitë e saj mbrojtëse, tha KCNA.
Kim thuhet se tha se zhvillimi i plotë i aftësive bërthamore dhe modernizimi i marinës janë të nevojshme dhe të pashmangshme, ndërsa “bota sot nuk është aspak paqësore”.
Kim tha gjithashtu se plani i Koresë së Jugut për të zhvilluar një nëndetëse bërthamore, për të cilën u ra dakord me Uashingtonin, do të nxiste më tej tensionet në gadishullin Korean dhe do të rrezikonte sigurinë kombëtare, gjë që e detyroi atë të ndërmerrte veprime.