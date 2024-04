Kim e Bayen Munich tërbojnë gjithë Azinë… me një video

Kohë të vështira për mbrojtësin Kim. Pasi mbërriti te Bayern Munich pas paraqitjeve të tij superlative me Napolin, ai deri më tani ka zhgënjyer pritshmëritë në Bavari. Në periudhën e fundit, koreano-jugori humbi fanellën e titullarit, por për të fati i keq duket se nuk ka fund. E kështu një nga videot e tij, me bashkëpunimin e gabuar të Bayern Munich, ndezi një çështje diplomatike mes Koresë së Jugut dhe Japonisë.

KIM, BAYERN MUNICH E KONAMI: ÇFARË GABIMI!

Një video që krijoi një çështje diplomatike në Azi. Bayern Munich e bleu Kim me qëllimin e marketingut, për të promovuar markën e tij në Lindje dhe për të pushtuar një pjesë tjetër të rëndësishme dhe të pasur të tregut. Por gabimi i bërë me një video të publikuar në kanalet zyrtare sociale mund të ketë komprometuar markën e tij tek fansat aziatikë. Kim u zgjodh si imazh nga Konami për të promovuar lojën eFootball në Korenë e Jugut. Mëkat që videos i ishin vënë titra në japonisht. Tifozët u zemëruan shumë edhe për marrëdhëniet jo idilike mes dy kombeve. Këtë vit për lojtarin dhe Bayern Munich nuk po shkon mirë asgjë.

