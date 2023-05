Kiara Tito rikthehet në Top Channel si moderatore, ja emisioni që do të drejtojë

Kiara Tito do të rikthehet në ekranin e Top Channel si moderatore.

Pas përfundimit të Big Brother Vip Albania, ajo ka marrë besimin e drejtuesve të këtij televizioni, për të moderuar një emision përgjatë verës.

Burime ekskluzive pranë çiftit bëjnë me dije për Vip Magazine se ajo do të marrë drejtimin e emisionit “Kepi i Tundimeve”, i cili këtë sezon do të vijë i konceptuar ndryshe.

Pas përfundimit të Big Brother Vip Albania, Kiara po jeton dashurinë e saj me Luizin, fituesin e edicionit të dytë të këtij programi me të cilin u njoh brenda shtëpisë.