Kiara ia thotë troç Luizit: I vetmi gabim që kam bërë është që jam marrë me ty

Kiara Tito është rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP me synime të qarta, t’i qëndrojë pranë ‘Luanit’ të saj.

Megjithatë në një bisedë me Luizin thotë se është penduar pasi ka qenë e urtë dhe ndryshimi që ka bërë me rikthimin në Big Brother nuk i ka sjellë dobi.

Teksa bisedonin në dhomën e gjumit, Luizi e ka mbështetur duke i thënë se s’ka ndryshuar asgjë mes tyre.

Pjesë nga biseda:

Kiara: E shkreti unë, ç’mu desh mua. Unë isha e urtë ç’mu desh mua.

Luizi: E urtë je prapë, ti s’ke bërë asnjë gabim. I vetmi gabim që ke bërë…

Kiara: Që merrem me ty.