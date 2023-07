Khloe Kardashian sqaron deklaratën për mbesën e saj

Khloe Kardashian po sqaron komentet e saj të fundit. Pasi ajo tha se ishte një “prind i tretë” për mbesën e saj, Dream, Khloe shkoi në Instagram Story për të folur për marrëdhënien e saj me Rob Kardashian dhe vajzën 6-vjeçare të Blac Chyna.

“Më trishton kur shoh titujt e klikimeve që janë nxjerrë jashtë kontekstit ose të shtrembëruara”, shkroi Khloe. “Unë i duambesat dhe nipërit e mi më shumë sesa mund të shprehem. Dream he unë jemi veçanërisht të afërta. Unë dhe vëllai im jemi jashtëzakonisht të afërt. Unë jam me vajzën gjatë gjithë kohës sepse jam me vëllain tim gjatë gjithë kohës. E dua pa masë”

“Unë i konsideroj mbesat dhe nipërit e mi foshnjat e mia. Madje motrat i konsideroj foshnjat e mia. Unë krenohem me këtë dashuri dhe e kam gjithmonë”, shtoi themeluesja e Good American. “Unë besoj me gjithë zemër se duhet një fshat për të rritur një fëmijë. Jeta është plot me ulje-ngritje dhe jam krenare që kemi një familje që mund të mbështetet tek njëri-tjetri. Kështu bën familja. Ne jemi një fis dhe të gjithë ne do të jenë gjithmonë aty për njëri-tjetrin. Sidomos për foshnjat!”

Khloe bëri komentet e saj fillestare në episodin më të fundit të The Kardashians, i cili tregonte se ajo po planifikonte ditëlindjen e 6-të të Dream në shtëpinë e saj.I njëjti episod tregoi atë duke diskutuar raportin me nënën e Dream, emri i vërtetë i së cilës është Angela White.

“Unë nuk kam një marrëdhënie me nënën e Dream. Është e vështirë të kesh një marrëdhënie me dikë kur të padit për qindra miliona dollarë,” tha Khloe gjatë episodit, duke iu referuar padisë për shpifje të vitit 2022, në të cilën Blac Chyna paditi Kardashian-Jenner pasi shfaqja e saj, Rob & Chyna, u anulua pas ndarjes së saj nga Rob. Angela e humbi çështjen në maj 2022.