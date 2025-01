Khloe Kardashian ribashkohet me Lamar Odom?

Khloe Kardashian mund të jetë duke rindezur një dashuri të vjetër në sezonin 6 të “The Kardashians” të Hulu.

Khloe u ribashkua me ish-bashkëshortin e saj, Lamar Odom, në trailerin zyrtar për sezonin e ardhshëm, i cili u publikua të premten.

Në klip, Khloe i tha mamasë së saj, Kris Jenner, dhe motrës Kim Kardashian se së fundmi ishte përplasur me dikë nga e kaluara e saj.

“Ju nuk do ta besoni kurrë se me kë u takova”, tha Khloe. Kim më pas pyeti: “Kush?”

Skena tjetër tregoi këmbët e një burri teksa ai doli nga një makinë. Megjithatë, përpara se shikuesit të shihnin fytyrën e burrit, kamera e preu Kim në rrëfimin e saj.

“Kjo është çmenduri!” Reagoi themeluesja e SKIMS.

Personi misterioz më pas hyri në shtëpi, duke zbuluar se ishte Odom i cili mbante në duar një buqetë me trëndafila.

Ndërsa momenti dukej të ishte një ribashkim i lumtur për Khloe dhe ish-in e saj – i cili së fundmi bleu një kukull seksi të modeluar pas saj – takimi e bëri Kris-in të përlotet.

“Ai ishte dashuria e jetës së saj,” i tha kamerës Jenner . “Jam e shkatërruar për fëmijën tim.”

Ndërsa pjesa tjetër e ribashkimit të tyre mbetet e paqartë, Khloe mund të dëgjohej në zërin e trailerit duke thënë: “Unë nuk e njoh më këtë person”.

Më pas ajo vazhdoi duke u bërtitur në mënyrë të prerë miqve dhe familjes së saj duke thënë: “Është e vërteta! E vërteta një herë dhemb. Një gënjeshtër dhemb 7000 herë.”

Khloe dhe Odom u martuan për herë të parë në vitin 2009 pas vetëm një muaji lidhje. Alumi i “Keeping Up With the Kardashians” paraqiti kërkesën për divorc katër vjet më vonë.

Megjithatë, ajo përfundoi duke tërhequr kërkesën për divorc pasi Odom pësoi një mbidozë aksidentale në një bordello në Nevada dhe përfundoi në koma. Ajo u bë gjithashtu kujdestare e tij ligjore.

Më pas ajo bëri sërish kërkesë për divorc në maj 2016. Në dhjetor të atij viti divorci i tyre u finalizua.