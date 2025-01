Khabib grindet me stjuardesën, siguria e zbret nga avioni: “Nuk e di a është racizëm”

Një incident me polemika ndodhi për Khabib Nurmagomedov para nisjes së fluturimit në të cilin ishte imbarkuar. Kampioni i famshëm i MMA, i vetmi që ka përfunduar karrierën pa humbje (29 fitore dhe asnjë humbje, mbajtës i titullit të peshave të lehta të UFC nga 2018 deri në 2020, viti kur u tërhoq), u detyrua të zbresë nga avioni pas një debati me një stjuardesë. Gruaja thirri sigurinë, e cila e shoqëroi ish-luftëtarin nga Dagestani jashtë avionit. Ngjarja u regjistrua në një video nga një pasagjer tjetër dhe më pas u postua në rrjetet sociale.

Khabib shoqërohet jashtë avionit nga siguria: Çfarë ndodhi?

Nga dialogu midis Khabib dhe stjuardesës, duket se arsyeja e konfliktit ishte vendi i zënë nga ish-luftëtari dhe personat që e shoqëronin. Vendi ndodhej pranë daljes së emergjencës, gjë që kërkonte që pasagjeri të ishte i aftë të përballej me një situatë emergjente, duke njohur procedurat dhe gjuhën angleze.

Khabib ishte imbarkuar në një fluturim të Frontier Airlines, i cili duhej ta çonte nga Las Vegasi në San Francisko për të mbështetur shokun e tij të ekipit, Islam Makhachev, në UFC 311. Edhe pse ishte lejuar të ulej në atë vend gjatë check-in-it, ekuipazhi i avionit shprehu shqetësim dhe i kërkoi të ndërronte vend. Khabib refuzoi të lëvizte, duke pretenduar se ishte në gjendje të ndihmonte në rast emergjence dhe se i kishte kuptuar procedurat e sigurisë. Megjithatë, situata u përshkallëzua – edhe pse toni nuk u ngrit – dhe Khabib përfundimisht u shoqërua jashtë avionit nga siguria.

Postimi i Khabib: “Nuk jam i sigurt nëse ishte racizëm apo diçka tjetër”

Më pas, Khabib tregoi versionin e tij të ngjarjes në rrjetet sociale, duke përshkruar ndërveprimin me ekuipazhin e avionit si të pakëndshëm dhe duke i bërë thirrje kompanisë ajrore për një qëndrim më empatik ndaj pasagjerëve.

“Zonja që më erdhi për të më bërë pyetje ishte shumë e pasjellshme që nga fillimi. Edhe pse flas një anglishte të mirë dhe kuptoj gjithçka, dhe pranova të ndihmoja, ajo insistoi të më largonte nga vendi im. Nuk jam i sigurt se mbi çfarë baze e bëri këtë – raciale, kombëtare apo tjetër. Pas dy minutash bisedë, ajo thirri sigurinë dhe unë u bëra të zbres nga ai avion. Pas një ore e gjysmë, u hipa në një tjetër avion dhe arrita në destinacionin tim. Bëra maksimumin për të ruajtur qetësinë dhe respektin, siç mund ta shihni në video. Por herën tjetër, anëtarët e ekuipazhit mund të bëjnë më mirë dhe thjesht të sillen në mënyrë të sjellshme me klientët.”

Nga ana tjetër, kompania ajrore Frontier Airlines reagoi ndaj postimit të Khabib me një deklaratë të shkurtër: “Jemi në dijeni të incidentit dhe po hetojmë rastin.”

