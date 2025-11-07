KFOR dhe policia zhvillojnë stërvitje në veri të Kosovës

Policia e Kosovës dhe forcat e KFOR kanë mbajtur stërvitjen e përbashkët e quajtur “ALAMO” në pjesën veriore të vendit, me qëllim të forcimit të bashkëpunimit operacional ndërmjet dy njësive.

Sipas njoftimit, stërvitja kishte për synim testimin e koordinimit, komunikimit dhe reagimit të shpejtë në situata ku kërkohet garantimi i një ambienti të sigurt.

Në të morën pjesë njësitë relevante të Policisë së Kosovës, përfshirë edhe ato speciale.

Gjatë ushtrimit u testuan koha e reagimit, efikasiteti i pajisjeve dhe komunikimi ndërmjet ekipeve, ndërsa u zbatua edhe një sërë taktikash të ndërhyrjes për menaxhimin e situatave të ndjeshme në terren.

