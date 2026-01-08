Kevin Keegan ka kancer, njoftimi i familjes: “Nuk do të japim përditësime të tjera”

Një lajm i hidhur godet futbollin anglez dhe, në përgjithësi, futbollin botëror. Është bërë e ditur se Kevin Keegan, ish-futbollist i jashtëzakonshëm anglez dhe fitues edhe i Topit të Artë, ka kancer. Keegan ditët e fundit ishte shtruar në spital për shkak të dhimbjeve abdominale dhe, pas ekzaminimeve, ka zbuluar se vuan nga një sëmundje e rëndë. Familja, me një njoftim zyrtar, ka bërë të ditur se nuk do të jepen informacione të tjera mbi gjendjen shëndetësore të “KK”: “Gjatë kësaj faze kaq delikate të trajtimit, familja kërkon respektimin e privatësisë. Nuk do të jepen përditësime të tjera.”
Njoftimi i familjes së Kevin Keegan
Familja Keegan, përmes Newcastle — klubit të të cilit ai ka qenë simbol (si lojtar dhe trajner) — ka publikuar një deklaratë: “Kevin Keegan është shtruar së fundmi në spital për kontrolle të mëtejshme për simptoma të vazhdueshme abdominale. Këto kontrolle kanë nxjerrë në pah një diagnozë kanceri, për të cilën Kevin do t’i nënshtrohet trajtimit. Kevin është mirënjohës ndaj stafit mjekësor për ndërhyrjen dhe kujdesin e vazhdueshëm. Në këtë moment të vështirë, familja kërkon respektimin e privatësisë dhe nuk do të bëjë komente të tjera.”
Newcastle ka publikuar gjithashtu një postim për të mbështetur Keegan, ashtu si edhe shumë skuadra të tjera të futbollit anglez: “Ish-lojtari dhe trajneri ynë Kevin Keegan do t’i nënshtrohet trajtimit pas diagnozës së kancerit, pasi u shtrua në spital për kontrolle të mëtejshme për simptoma të vazhdueshme abdominale. King Kev. Do të jemi me ty në çdo hap të rrugëtimit. Shpresojmë për një shërim të plotë dhe të shpejtë.”
Karriera e jashtëzakonshme e Keegan
Lojtar që elektrizonte turmat, me numra të nivelit të lartë për KK-në, i cili në fund të viteve ’70 bënte diferencën në Europë. Në vitet 1978 dhe 1979 fitoi Topin e Artë, dhe kjo mjafton për ta përkufizuar. Karrierën e lidhi me Liverpool dhe Hamburg, me të cilët në total fitoi 10 trofe, përfshirë një Kupë të Kampionëve dhe dy Kupa UEFA. Më pas u bë trajner dhe drejtoi Newcastle, klub me të cilin e mbylli karrierën si lojtar, e drejtoi disa herë dhe që në vitet ’90 e riktheu në Premier League, madje për një periudhë edhe në garë me Manchester United. Ka qenë gjithashtu trajner i Fulham, Manchester City dhe përfaqësueses angleze.
Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.
King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf
— Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026