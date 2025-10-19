Kevin Federline akuzon Britney Spears për abuzim ndaj fëmijëve

Kevin Federline ka hedhur akuza të reja të rënda ndaj ish-bashkëshortes së tij, Britney Spears, përmes kujtimeve të tij të publikuara në librin “You Thought You Knew”.
Në libër, ish-balerini pretendon se Spears ka abuzuar fizikisht dhe emocionalisht me djemtë e tyre, Sean Preston (20) dhe Jayden James (19).
Sipas Federline, një nga incidentet më shqetësuese ishte kur Preston, në moshën 10 ose 11 vjeç, i kishte bërë një pyetje alarmante: “Pse mami më detyron të lahem me të?” Ai shton se djali ishte dukshëm i parehatshëm dhe ndërhyri për ta ndaluar këtë sjellje.
Federline gjithashtu pretendon se Spears e ka goditur Prestonin në fytyrë dhe u ka shërbyer ushqime me gaforre, pavarësisht alergjive të tyre të njohura. Ai kujton një rast në të cilin Jayden përfundoi në spital në Luiziana, ndërsa i ishte thënë se ishte për alergji, por Federline dyshon se kishte konsumuar pilula që mund të ishin të Britney ose të dikujt tjetër.
Ndër akuzat e tjera, Federline përmend se Spears e ka mbajtur Jaydenin me pampersa edhe pasi ishte mësuar në tualet, dhe e zgjonte në mes të natës për ta marrë në dhomën e saj për “shoqëri”, duke e lënë Prestonin vetëm.
“Ky ishte një model i përsëritur, dhe gjithmonë duhej të ndërhyja,” shkruan Federline. “Pabarazia në vëmendjen që u kushtonte djemve ishte jo vetëm zhgënjyese, por e dëmshme.”
Ai thotë gjithashtu se shqetësohej për mjedisin në të cilin fëmijët qëndronin gjatë vizitave te nëna e tyre. “Gjithmonë kishte diçka që nuk shkonte në botën e Britney – probleme me menaxherin, të dashurin, babain e saj, apo vendime të pakujdesshme, si një herë kur djemtë u kthyen në shtëpi me flokët e zbardhurdhe me djegie kimike në skalp.”
Përfaqësuesit e Spears nuk kanë dhënë ende një koment zyrtar, por një zëdhënës i saj tha për People: “Edhe një herë, Kevin dhe të tjerët po përfitojnë nga emri i saj, dhe fatkeqësisht kjo ndodh pasi përfundoi pagesa e alimentacionit.”
Britney reagoi në rrjetin social X duke thënë se Kevin po përpiqet të përfitojë nga vuajtja e saj. “Nëse vërtet do e doje dikë, nuk do ta poshtëroje publikisht,” shkruan ajo. “Njerëzit s’e kanë idenë sa serioze është kjo – është më keq nga ç’mund ta imagjinoni.”
Ndërkohë, Federline mohoi se libri ka motive financiare. “Nuk ka të bëjë me para,” tha ai për Us Weekly. “Nëse ajo ka të drejtë të tregojë historinë e saj, pse nuk duhet ta kem edhe unë?”
Kujtojmë se në vitin 2023, Britney Spears publikoi autobiografinë e saj “The Woman in Me”, ku rrëfeu jetën me Federline, lidhjen me Justin Timberlake, karrierën muzikore dhe përjetimet gjatë konservatorit 13-vjeçar.