Këto janë këpucët e bëra për nder të Amy Winehouse

Ajo ishte një nga këngëtaret më emblematike të viteve 2000, me zë dhe stil të njohur në mbarë botën. Amy Winehouse, e cila u nda nga jeta në vitin 2011 në moshën 27-vjeçare, sot merr një nderim për stilin e saj të pagabueshëm, të kristalizuar në imazhet e modës të një dekade të tërë. Fred Perry bashkohet me G.H. Bass, pionieri amerikan i “Penny Loafers”, në një bashkëpunim me Fondacionin Amy Winehouse duke nderuar artisten e ndjerë.

Thelbi britanik i Fred Perry-t përqafon siluetën origjinale të ikonës Penny Loafer, duke ofruar një qasje inovative për stilin e tij klasik. Të dy markat marrin frymëzim nga identiteti historik i kantautores angleze, duke u mbështetur nga stili i saj i paimitueshëm pin-up i rishikuar në një çelës indie. Treshja feston personalitetin e çuditshëm të Amy Winehouse me një palë loafers në lëkurë me stampim krokodili, mbi të cilat dalin dy zemra të arta në taka. Të njëjtat që këngëtarja kishte bërë tatuazh në krahun e saj, ngjitur me formën e shkollës së vjetër të një pin up. Logoja e Fred Perry Laurel Wreath është e fiksuar në gjuhë, ndërsa marka e bashkëpunimit të bashkuar zbukuron çorapët.

Një adhuruese e këpucëve të sheshta, si dhe e takave stiletto marramendëse, Amy Winehouse i alternonte të shetat e saj ikonike prej sateni rozë me modele të ndryshme me majë të hapura me platforma. Mokasinet në nderim të Amy Winehouse janë në dispozicion në faqen e tregtisë elektronike G.H. Bas 200 euro.