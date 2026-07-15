Këshilli Kombëtar i PD/ Saimir Korreshi përballë Flamur Nokës për Sekretar të Përgjithshëm

Në mbledhjen e sotme të Këshillit Kombëtar të PD-së, pritet të votohet edhe për numrin 2 të partisë, ku deputeti Saimir Korreshi do të garojë përballë Flamur Nokës për postin e sekretarit të Përgjithshëm të partisë.
Emri i tij ka qarkulluar në minutat e fundit, duke i pamundësuar deputetit Korreshi që të bëjë fushatë dhe të ketë mundësi për të marrë votat e anëtarëve të Këshillit Kombëtar.
Pra, gjasat janë që postin e sekretarit të përgjithshëm të PD-së të vijojë ta mbajë Flamur Noka, pavarësisht kontestimeve të bazës demokrate kundër tij.