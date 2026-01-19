Këshilli Evropian do të mbajë një ‘mbledhje të jashtëzakonshme’ për Groenlandën

Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka deklaruar se ka vendosur të thërrasë “një takim të jashtëzakonshëm” në ditët në vijim.

Në një postim në rrjetet sociale, Costa u shpreh se kjo vjen “duke pasur parasysh rëndësinë e zhvillimeve të fundit dhe me qëllim koordinimin e mëtejshëm”.

Ai përshkruan angazhimet e Evropës për gjashtë pika kyçe pas bisedave me shtetet anëtare.

6 pikat kyçe sipas Presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa:

Uniteti mbi parimet e së drejtës ndërkombëtare, integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar;

Unitet në mbështetje dhe solidaritet me Danimarkën dhe Groenlandën;

Njohja e interesit të përbashkët transatlantik për paqen dhe sigurinë në Arktik, veçanërisht duke punuar përmes NATO-s;

Vlerësim i përbashkët se tarifat do të dëmtonin marrëdhëniet transatlantike dhe janë të papajtueshme me marrëveshjen tregtare BE-SHBA;

Gatishmëria për të mbrojtur veten kundër çdo forme shtrëngimi;

Gatishmëria për të vazhduar angazhimin konstruktiv me SHBA-në për të gjitha çështjet me interes të përbashkët.

