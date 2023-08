Keni plane për plazh? Nga nesër nis rritja e temperaturave

Mëngjeset dhe darkat e këtij fillim gushti po ndjehen më të freskëta pas ditëve përvëluese që përjetuam në korrik. Temperaturat minimale kanë zbritur deri në 12 gradë, megjithatë normale këto për muajin gusht sipas sinoptikanëve.

Nga dita e enjte temperaturat do të rriten ndjeshëm. Maksimumi të shkojnë deri në 37 gradë deri në fundjavë në qytetet e zonës së ulët, në vijën bregdetare nga 32 në 34 gradë Celcius. Do të kemi dominim të kthjellimeve, kalime të pakta të vranësirave ditën e enjte ku do ketë mundësi për reshje te izoluara të shut dhe të pakta në zonat juglindore ndërsa pjesa tjetër në dominimin e kthjellimeve

Ndryshe nga fundjava e parë e gushtit, këtë herë reshjet do ia lënë vendin diellit. Moti i mirë do mbizotëroje edhe fillim javën e ardhshme, temperaturat pritet të shkojnë deri në 38 gradë Celcius.