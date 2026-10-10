Këngëtarët që ndryshuan emrat para se të bëheshin të famshëm

Shumë prej këngëtarëve më të njohur në botë njihen me emra që nuk janë ata me të cilët kanë lindur.
Për disa, ndryshimi ishte një zgjedhje artistike, ndërsa të tjerë donin një emër më të lehtë për t’u mbajtur mend ose një identitet të ri për karrierën.
Nga Lady Gaga dhe Bruno Mars te Katy Perry e Lana Del Rey, këta janë disa prej yjeve që lanë pas emrat e tyre të lindjes përpara se të arrinin famën botërore.
Lady Gaga – nga Stefani Germanotta në Lady Gaga
Para se të bëhej Lady Gaga, këngëtarja quhej Stefani Joanne Angelina Germanotta.
Emri artistik “Lady Gaga” u shfaq gjatë viteve të para të karrierës së saj muzikore. Sipas ELLE, producenti Rob Fusari e krahasonte zërin e saj me atë të Freddie Mercury dhe i referohej këngës “Radio Ga Ga”. Më pas, emri “Lady Gaga” u bë identiteti me të cilin ajo do të pushtonte skenën botërore.
Bruno Mars – nga Peter Hernandez në Bruno Mars
Emri i lindjes së Bruno Mars është Peter Gene Hernandez.
Këngëtari ka shpjeguar ndër vite se vendosi të përdorte emrin Bruno Mars në karrierën muzikore. Sipas burimeve biografike dhe mediave që kanë trajtuar historinë e tij, ai donte të krijonte një identitet artistik që të mos kufizohej nga paragjykimet rreth prejardhjes së tij.
Bruno Mars është sot një prej emrave më të mëdhenj të pop-it, R&B-së dhe muzikës funk.
Katy Perry – nga Katheryn Hudson në Katy Perry
Katy Perry lindi me emrin Katheryn Elizabeth Hudson.
Para se të bëhej ylli ndërkombëtar që njohim sot, ajo përdorte mbiemrin Hudson, por më vonë zgjodhi mbiemrin Perry, që ishte mbiemri i vajzërisë së nënës së saj.
Ndryshimi ishte edhe një mënyrë për të shmangur konfuzionin me aktoren Kate Hudson dhe për të krijuar një identitet të veçantë në industrinë e muzikës.
Lana Del Rey – nga Elizabeth Grant në Lana Del Rey
Lana Del Rey është një nga shembujt më interesantë të një artistjeje që ndërtoi një identitet të ri përpara famës së madhe.
Emri i saj i lindjes është Elizabeth Woolridge Grant. Në fillimet e karrierës, ajo performonte edhe si Lizzy Grant dhe përdorte emra të tjerë artistikë.
Sipas Vogue, emrin “Lana Del Rey” ajo e zgjodhi gjatë një periudhe kur po kërkonte një identitet që t’i përshtatej më shumë muzikës dhe imazhit që po ndërtonte. Fama e madhe erdhi më pas, veçanërisht me “Video Games”.
Nicki Minaj – nga Onika Tanya Maraj në Nicki Minaj
Nicki Minaj lindi me emrin Onika Tanya Maraj.
Emri “Nicki Minaj” u shfaq në fillimet e karrierës së saj, kur ajo po përpiqej të gjente identitetin e saj artistik.
Në një intervistë të cituar nga The Guardian, Minaj ka treguar se nuk ishte aspak e bindur për ndryshimin e emrit në fillim dhe se kishte kundërshtuar propozimin e producentit për ta quajtur “Minaj”.
Megjithatë, emri përfundimisht u bë një nga emrat më të njohur në historinë e hip-hop-it.
Miley Cyrus – nga Destiny Hope Cyrus në Miley Cyrus
Miley Cyrus lindi me emrin Destiny Hope Cyrus.
Familja e thërriste “Smiley” kur ishte e vogël, për shkak të buzëqeshjes së saj. Më vonë, ajo e shndërroi këtë nofkë në “Miley” dhe e bëri pjesë të emrit të saj.
Në vitin 2008, ajo e ndryshoi ligjërisht emrin në Miley Ray Cyrus.
Elton John – nga Reginald Dwight në Elton John
Një prej ndryshimeve më të famshme në historinë e muzikës është ai i Elton John.
Këngëtari lindi si Reginald Kenneth Dwight, por përpara se të bëhej një prej ikonave më të mëdha të muzikës britanike, ai zgjodhi emrin Elton John.
Emri i ri u bë pjesë e identitetit të tij artistik dhe sot “Elton John” është një prej emrave më të njohur në historinë e muzikës.
The Weeknd – nga Abel Tesfaye në The Weeknd
The Weeknd njihet në jetën private si Abel Tesfaye.
Ai zgjodhi “The Weeknd” si emër artistik në fillimet e karrierës së tij. Emri u bë shpejt pjesë e një identiteti muzikor misterioz, përpara se ai të bëhej një prej artistëve më të dëgjuar në botë.
Sipas raportimeve mbi emrin e tij artistik, Tesfaye e shkroi “Weekend” pa shkronjën “e”, duke krijuar formën “The Weeknd”.