Kendrick Lamar thyen rekord në Grammys 2026

Kendrick Lamar ka thyer një rekord të ri në Grammy Awards 2026, duke u bërë reperi me më shumë çmime në histori, me 27 fitore, duke kaluar rekordin e mëparshëm të Jay-Z-së prej 25.
Reperi 38-vjeçar fitoi çmimin për Albumin më të Mirë Rap për GNX që në fillim të ceremonisë të dielën më 2 shkurt. Më vonë gjatë transmetimit, ai fitoi edhe Record of the Year për këngën “Luther”, me bashkëpunimin e SZA-s.
“Nuk jam i mirë në të folur për veten, por e shpreh atë përmes muzikës,” tha Lamar gjatë fjalimit të pranimit. “Është një nder të jem këtu.”
Lamar përfundoi, “Pra, ju falënderoj të gjithëve, lavdia i takon Zotit. Ju dua të gjithëve.”
Këtë vit, Lamar kryesoi nominimet me nëntë, i ndjekur nga Lady Gaga dhe producentët Cirkut dhe Jack Antonoff me nga shtatë secili. Bad Bunny, Leon Thomas dhe Sabrina Carpenter fituan nga gjashtë nominime secili.
Gjatë natës, Lamar gjithashtu fitoi:
- Best Rap Performance për “Chains & Whips”, ku bashkëpunon me Clipse, Pusha T & Malice dhe Pharrell Williams.
- Best Melodic Rap Performance për “Luther”.
- Best Rap Song për “tv off”.
Albumi GNX ishte gjithashtu i nominuar për Album of the Year, që këtë herë shkoi te DeBÍ TiRAR MáS FOToS i Bad Bunny-t.
Në 2025, Lamar gjithashtu fitoi Song of the Year, Record of the Year, Best Rap Performance, Best Rap Song dhe Best Music Video për këngën “Not Like Us”, të cilën e performoi gjatë historikut të tij Super Bowl Halftime Show. Lamar ishte reperi i parë solo që kryesoi shfaqjen, me SZA-n si mysafire speciale.