‘Kemali’ dhe gruaja e tij i kthehen ekranit, çmimet e pagesave jashtëzakonisht të larta

Burak Özçivit dhe Fahriye Evcen po përgatiten për rikthimin në ekran në sezonin e ri televiziv, por këtë herë vëmendjen nuk po e marrin vetëm projektet e tyre.
Mediat turke kanë zbuluar shifrat që pretendohet se dy aktorët e njohur do të përfitojnë për episod, e të ardhurat e çiftit së bashku arrijnë në nivele të jashtëzakonshme.
Sipas raportimeve të fundit, Burak Özçivit pritet të jetë protagonist i serialit “Güneşin Doğduğu Yer”, ku thuhet se do të paguhet 4.5 milionë lira turke për episod. Me kursin aktual, kjo shumë përkthehet në rreth 81 mijë e 600 euro.
Nga ana tjetër, Fahriye Evcen po rikthehet në ekran me serialin “Hamal”, ku do të luajë përkrah Oktay Kaynarca. Për të raportohet një pagesë prej 2.5 milionë lirash turke për episod, ose rreth 45 mijë e 300 euro.