Këlliçi: Tre drejtorët e tjerë të Veliajt që duhet të shkojnë te shokët në qeli

Anëtari i Kryesisë së PD të Rithemelimit, Belind Këlliçi ka folur me emra nga protesta e opozitës që po mbahet para Bashkisë së Tiranës. Ai tregoi se cilët do të jenë drejtorët e radhës që do të arrestohen.

“Sot nuk vidhen vetëm taksat e demokratëve, por të të gjithë shqiptarëve. Kjo vjedhje po na bëhet të gjithëve. O do bëhet drejtësi, ose ne nuk tërhiqemi. Janë një sërë drejtorësh të tjerë që presin të akomodohen tek shokët. Herion Rapaj ne nuk të harrojmë, ti që vidhje votat e Kombinatit. Elton Kacidhja, banditi i Zall Herit, Arben Maloku, të gjithë e keni vendin aty ku janë pjesa tjetër e bandës. Por ju garantojmë se pa shkuar para drejtësisë kreu i bandës ne nuk tërhiqemi”, deklaroi Belind Këlliçi.

Opozita dhe aktivistët e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit zhvilluan këtë të martë para bashkisë së Tiranës protestën e pestë radhazi. Ata kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut Erion Veliaj dhe vënien e tij para drejtësisë, pas arrestimit të drejtorëve të “5D”.