Këlliçi te ‘5 Maji’: Dëmshpërblim për të gjithë banorët që Veliaj u ka shembur shtëpitë

Kandidati i opozitës për kryetar të bashkisë së Tiranës, Belind Këlliçi ka premtuar dëmshpërblim për banorët që Erion Veliaj u ka shembur shtëpitë. Ai ishte sot në zonën e “5 majit”. Aty dëgjoi shqetësimet e banorëve që ende nuk kanë informacion se kur do t`i marrin shtëpitë e tyre.

“Unë Belind Këlliçi, para jush po ju them që do të dëmshpërblej gjithë banorët të cilëve Erion Veliaj u ka prishur shtëpitë, me vlerën e tregut pa diskutim. Nuk jeni vetëm ju, kjo ka ndodhur në Shkozë, Laprakë, Unazë të Re, Myslym Keta dhe këto shembje bëhen për t`ju vjedhur pronën qytetarëve. Ajo që ka ndodhur këtu në “5 maj” është në kufijtë e genocidit. Nuk mundesh t’u shkosh qytetarëve të tu me gaz lotsjellës, t`i terrorizosh në mes të natës, të nxjerrësh fëmijët nga shtëpitë në mes të rrugës”, u shpreh kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës.