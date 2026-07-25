Këlliçi: Aferat e Ramës nuk janë hetuar, korrupsioni vetëm është rritur

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi ka akuzuar institucionet e drejtësisë së re për dështim në luftën kundër korrupsionit, duke deklaruar se shqiptarët kanë shpenzuar afro 500 milionë dollarë për funksionimin e tyre, ndërsa, sipas tij, aferat më të mëdha korruptive nuk janë hetuar deri në fund.
Në një deklaratë për mediat, Këlliçi tha se mazhoranca mbylli seancën e fundit parlamentare për të penguar opozitën të diskutonte si për Reformën Territoriale, ashtu edhe për bilancin e institucioneve të drejtësisë.
Këlliçi u ndal te dosja e inceneratorëve, duke argumentuar se hetimet kanë zgjatur me vite, ndërsa dëmi ekonomik është rritur. Ai deklaroi se në rastin e Inceneratorit të Tiranës, SPAK ka konstatuar se nga kontrata janë përfituar 110 milionë euro, ndërsa investimet reale kanë qenë vetëm 21 milionë euro.