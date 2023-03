Keanu Reeves reagon ndaj ndarjes nga jeta të Lance Reddick

Keanu Reeves ka reaguar ndaj ndarjes nga jeta të aktorit Lance Reddick. “Ne jemi thellësisht të pikëlluar dhe të thyer për humbjen e mikut dhe kolegut tonë të dashur Lance Reddick”, thanë Reeves dhe regjisori Chad Stahelski në një deklaratë të përbashkët për Variety.

“Ai ishte profesionisti i përsosur dhe ishte kënaqësi për të punuar me të. Dashuria dhe lutjet tona janë me gruan e tij Stephanie, fëmijët, familjen dhe miqtë e tij.” Dyshja thanë se do t’i kushtojnë “John Wick: Kapitulli 4”, i cili do të dalë në kinema më 23 mars, “kujtimit të dashur” të Reddick. “Do të na mungojë shumë”, përfunduan ata.

Në një deklaratë për People, përfaqësuesit e Reddick konfirmuan vdekjen e tij, duke thënë se ai “u nda nga jeta papritmas këtë mëngjes nga shkaqe natyrore”. “Lance ishte më i njohur për rolet e tij në “The Wire”, “Bosch”, “Resident Evil” të Netflix dhe filmat “John Wick”, vazhduan përfaqësuesit e tij. Ai la pas gruan e tij, Stephanie Reddick, dhe fëmijët, Yvonne Nicole Reddick dhe Christopher Reddick. “Lance do të mungojë shumë. Ju lutemi respektoni privatësinë e familjes së tij në këtë moment.” Sipas TMZ, zbatimi i ligjit tha se trupi i Reddick u zbulua në shtëpinë e tij në Studio City, Kaliforni.