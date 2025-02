Kean dygolësh në ndeshjen me 17′ më pak: Inter i anulohet goli, Fiorentina i fut tre

Fiorentina ka triumfuar 3-0 ndaj Inter në ndeshjen e rikuperuar të vlefshme për javën e 14-të të Serie A, e cila ishte ndërprerë pas 17 minutash dhjetorin e kaluar për shkak të problemit shëndetësor të Bove. Në “Franchi”, skuadra e teknikut Palladino zhvilloi një lojë intensive dhe agresive, duke gjetur golat e fitores në pjesën e dytë, me Ranierin e një dygolësh të Kean.

Në minutën e 60′, Ranieri ishte më i shpejti për të shfrytëzuar një goditje nga këndi, ndërsa në të 68′, Kean finalizoi me kokë një asist të Dodô në shtyllën e dytë. Një minutë para përfundimit, sulmuesi italian realizoi dygolëshin duke përfituar nga një gabim i Dimarco. Kjo humbje pengon Inter të kapë kreun e renditjes, duke mbetur tre pikë prapa Napolit, ndërsa Fiorentina ngjitet në vendin e katërt, me pikë të barabarta me Lazio.

