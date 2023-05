Katy Perry heq dorë nga “American Idol”?

Katy Perry thuhet se dëshiron të tërhiqet nga roli i saj si gjyqtare në “American Idol” sepse ndihet e keqinterpretuar nga shfaqja.

Sipas Daily Mail, artistja beson se është “hedhur nën autobus nga producentët” të cilët kanë redaktuar shfaqjen për ta bërë atë të duket si “gjyqtarja e keqe”. Katy, e cila ka qenë pjesë e spektaklit për gjashtë sezonet e fundit – është kritikuar shumë herë për komentet që u ka bërë konkurrentëve. Ajo u akuzua fillimisht për komentin ndaj konkurrentes Sara Beth Liebe duke thënë se nëna e tre fëmijëve kishte “qenë shtrirë në tavolinë për një kohë shumë të gjatë”.

Liebe kritikoi shakanë “dëmtuese” të Perry në një video të TikTok pasi audicioni i saj u transmetua në mars, duke shtuar, “Unë mendoj se është mjaft e vështirë të jesh nënë dhe është mjaft e vështirë të jesh grua”. Më pas, në prill, Perry kundërshtoi zgjedhjen e veshjes së konkurrentes Nutsa Buzaladze. “Nutsa, një gjë që do të doja të shihja nga ju nuk është një veshje me xixa. E di që do të jetë e vështirë.”

Page Six raportoi ekskluzivisht se Katy nuk shqetësohet nga kritikat që i vijnë.“Katy nuk shqetësohet nga reagimi”, tha ekskluzivisht një burim. “Ky ka qenë një sezon me shumë talente kështu që ajo thjesht po bën punën e saj.” Insajderi shpjegoi seajo”ka një sens unik humori që mund të mos përkthehet gjithmonë mirë në kamera, por kurrë nuk ka ndonjë qëllim të keq” ndërsa gjykon konkursin e këngës. “Ajo është një mentore dhe një mike për garuesit”, theksoi burimi.