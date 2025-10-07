Katic hero, i shpëton jetën kundërshtarit: Grodowski u përplas dhunshëm me Karius

Nikola Katic është një nga protagonistët kryesorë të fundjavës së fundit futbollistike. Mbrojtësi i Schalke 04, gjatë ndeshjes kundër Arminia të vlefshme për Serinë B gjermane, bëri diçka shumë më të rëndësishme sesa një gol apo një ndërhyrje shpëtuese. 28-vjeçari në fakt i shpëtoi jetën një kundërshtari që ishte viktimë e një përplasjeje të fortë me portierin Loris Karius.
Karius e godet pa dashje, Grodowski humb ndjenjat
Portieri, ish-lojtar i Liverpool, gjatë një daljeje goditi Joel Grodowski. Ishte një incident, pasi qëllimi i portierit ishte të ndërhynte mbi topin, por në vend të kësaj i dha një goditje sulmuesit, i cili u rrëzua në tokë duke humbur ndjenjat. Momente paniku në fushë, me Karius që u duk dukshëm i shqetësuar dhe shokun e tij të skuadrës, Katic, gati për të ndërhyrë. Ky i fundit fillimisht e rrotulloi Grodowski dhe më pas i largoi gjuhën nga fyti.
Schalkes #Katic reagiert blitzschnell, bringt Bielefelds #Grodowski, der nach einem Zusammenprall mit dem Torhüter bewusstlos am Boden liegt, in eine stabile Seitenlage und zieht ihm die Zunge aus dem Hals. pic.twitter.com/jJ1mV7ticS
— Paul Flocke (@FlockePaul) October 6, 2025
Katic ndërhyn dhe i shpëton jetën kundërshtarit
Futbollisti i Arminia u rikuperua pak më vonë dhe u zëvendësua, sipas protokollit për tronditjet e trurit. Para se të linte fushën, pati një përqafim shumë prekës me Katic. Klubi më pas shpjegoi: “Grodowski është mirë, duke marrë parasysh rrethanat.” Falënderime të mëdha për Katic dhe shokët e tij: “Falë reagimit të menjëhershëm të disa lojtarëve, që mund të shërbejë si shembull. Mbrojtësi i Schalke, Nikola Katic, reagoi me shpejtësi, e rrotulloi Joelin anash dhe i liroi rrugët e frymëmarrjes. Ai meriton falënderime dhe respekt për reagimin e tij të menjëhershëm.”
Katic, 28 vjeç, tha: “Kur e pashë Grodowski të shtrirë në tokë, u nisa menjëherë drejt tij. Për mua ishte një reagim natyral. Edhe pse të gjithë duam të fitojmë, shëndeti vjen para gjithçkaje. Ka gjëra më të rëndësishme në jetë sesa futbolli. Isha me shpinë kur ndodhi incidenti, por kam qenë i përfshirë edhe më parë në një situatë të ngjashme në ndeshjen tonë kundër Hertha Berlin”.
Trajneri i Bielefeld, Mitch Kniat, deklaroi: “Joel donte të vazhdonte lojën, por ne e dinim se duhej të dilte. Nuk duam të rrezikojmë asgjë dhe mjekët thanë menjëherë se duhej të linte fushën.” Ndërsa trajneri i Schalke, Miron Muslić, u shpreh: “Dukej tmerrshëm, Nikola reagoi në mënyrë të shkëlqyer në atë atmosferë të çrregullt. Shpresojmë që djali të jetë mirë”.