Kate Middleton, e lumtur që Meghan nuk do të jetë në kurorëzim

Pallati Buckingham konfirmoi të mërkurën se Meghan Markle nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e kurorëzimit të Mbretit Charles muajin e ardhshëm.

Ky lajm thuhet se është pritur mirë nga Kate Middleton e cila është e kënaqur që nuk do të duhet të ballafaqohet me Markle pasi Princi Harry,zbuloi detaje private të sherrit të tyre në vitin 2018 për një fustan nuseje.

“Do të ishte veçanërisht e pakëndshme për Kate,” tha një burim i paidentifikuar për Daily Mail. Ai shtoi se mbretëresha e ardhshme nuk është e vetmja falënderuese që Markle ka zgjedhur të mos marrë pjesë. “Charles gjithashtu do të jetë i kënaqur,” tha personi. “Pjesa tjetër e familjes do të lehtësohet që Meghan nuk do të jetë atje.”

Ndërsa Markle do të qëndrojë në shtëpi në Kaliforni me fëmijët e tyre, Princin Archie dhe Princeshën Lilibet, Harry do të shkojë në Londër për të marrë pjesë vetëm në kurorëzimin. “Buckingham Palace ka kënaqësinë të konfirmojë se Duka i Sussex-it do të marrë pjesë në shërbimin e kurorëzimit në Westminster Abbey më 6 maj”, tha një zëdhënës. Dukesha e Sussex do të qëndrojë në Kaliforni me Princin Archie dhe Princeshën Lilibet.

Ndërkohë që rojet mbretërore kishin dyshuar prej kohësh për marrëdhënie të paqëndrueshme midis Kate dhe Markle, Harry zbuloi detaje në librin e tij të kujtimeve, “Spare”, të publikuar në janar. Në të, Harry pretendon se Kate filloi një debat pasiv-agresiv me mesazhe katër ditë përpara dasmës së tij me Meghan, gjë që e la duke e bërë këtë të fundit për të qarë”. Megjithatë, kur incidenti më pas doli në media, raportet pretenduan se ishte meghan ajo që e kishte bërë Middleton të qante.