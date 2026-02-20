Kate Hudson rikthehet në garën për Oscar pas 25 vitesh

Aktorja Kate Hudson po reflekton mbi karrierën e saj, 25 vite pas nominimit të parë për çmimin Oscar dhe pas nominimit të dytë të sapomarrë në kategorinë “Aktorja më e Mirë”.
Muajin e kaluar, 46-vjeçarja u nominua për rolin kryesor në filmin biografik muzikor Song Sung Blue, një performancë që është vlerësuar gjerësisht nga kritika. Nominimi i saj i parë në Academy Awards daton në vitin 2001, për rolin dytësor në filmin Almost Famous, që e bëri të famshme në mbarë botën.
Gjatë një interviste në tapetin e kuq të ndarjes së çmimeve Costume Designers Guild Awards në Los Angeles, Hudson u pyet se çfarë këshille do t’i jepte vetes së re.
“Mendoj se t’i jepja këshilla vetes sime më të re do të ishte njësoj si të zhvlerësoja të gjitha vendimet që kam marrë, të cilat kanë qenë edhe vendime të mira — madje edhe gabimet dhe ato vendime sfiduese që kam marrë kanë formuar gjithçka që jam sot, kështu që nuk do të kthehesha pas për të bërë diçka ndryshe,” tha ajo.
Megjithatë, me humor, aktorja pranoi një “pendesë” të vogël në karrierë: “Do të kisha ruajtur më shumë rroba nga filmat!” tha ajo.
Një ditë më pas, Hudson u nderua me çmimin Arlington në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Santa Barbara, ku çmimin ia dorëzoi mikja e saj e ngushtë, Gwyneth Paltrow.
Paltrow, fituese e Oscar-it për filmin Shakespeare in Love, mbajti një fjalim emocional për Hudson, duke theksuar se roli në “Song Sung Blue” më në fund shfaqi të gjithë potencialin e saj artistik.
Duke krahasuar eksperiencën e saj të parë në sezonin e çmimeve me këtë të fundit, Hudson tha se tani e përjeton gjithçka ndryshe.
“Është si të kesh fëmijën e tretë. I shijon gjërat ndryshe,” u shpreh ajo, duke shtuar se sot ndihet më e qetë dhe më e sigurt në vetvete sesa kur ishte 21 vjeç dhe sapo kishte nisur karrierën.