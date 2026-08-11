Katastrofa e zjarreve në Greqi, fajsohen kabllot e vjetëruar elektrike të rrjetit të energjisë

Shkëndijat nga rrjeti i vjetëruar elektrik i Greqisë janë përgjegjëse për një pjesë disproporcionale të zjarreve më shkatërruese në vend, sipas të dhënave paraprake nga Drejtoria e Hetimit të Krimeve të Zjarrvënieve në Greqi dhe provave nga hetimet e fundit për zjarret.
Ndërsa infrastruktura e energjisë përbën vetëm një pjesë të vogël të incidenteve të zjarreve në pyje, zjarret e shkaktuara nga rrjeti shpesh shpërthejnë në kushtet më të rrezikshme – gjatë erërave të forta, në periudha me kërkesë të lartë për energji elektrike dhe shpesh në zona të largëta e të prirura ndaj zjarreve – duke i bërë ato më të prirura të përhapen me shpejtësi dhe të bëhen katastrofike.
Sipas njësisë së Krimeve të Zjarrvënieve, zjarret e lidhura me rrjetin elektrik përbëjnë rreth 75 për qind të tokës së djegur në Greqi këtë vit.
Dy zjarre vdekjeprurëse në fund të korrikut – një në Atikën Perëndimore dhe një në ishullin e Kretës – u lidhën gjithashtu me rrjetin elektrik, sipas gjetjeve paraprake nga brigada greke e zjarrfikësve. Zjarret shkatërruan më shumë se 36,000 hektarë dhe vranë katër persona.
“Gjashtë nga 10 zjarre të mëdha dhe 55 për qind e sipërfaqes së djegur në vitin 2025 u shkaktuan nga rrjeti elektrik”, tha Elias Tziritis, koordinator i veprimeve për zjarret në Fondin Botëror të Jetës së Egër në Greqi. “Statistikisht, shumica e zjarreve mund të mos fillojnë nga rrjeti elektrik, por këto janë ato që shkaktojnë zjarret më të mëdha dhe shkatërruese.”
Linjat elektrike të lira ose të varura, bimësia që bie në kontakt me kabllot, grumbullimi i pluhurit në pajisjet e transmetimit dhe defekte të tjera të tilla mund të gjenerojnë shkëndija. Rreziku rritet gjatë erërave të forta dhe periudhave me kërkesë të lartë për energji elektrike, kur infrastruktura e vjetëruar është nën një ngarkesë më të madhe.
Pjesa më e madhe e rrjetit elektrik të Greqisë u instalua dekada më parë dhe kalon mbi tokë përmes pyjeve të prirura ndaj zjarreve dhe zonave rurale gjithnjë e më të shpopulluara. Në vitet 1960, vendi zgjodhi një rrjet ajror si një mënyrë më të lirë për të shtrirë energjinë elektrike në të gjithë vendin, ndërsa kriza e zgjatur financiare që filloi në vitin 2009 kufizoi më tej investimet në sistem.
Kritikët thonë se Greqia ka vepruar shumë ngadalë në varrosjen e linjave të shpërndarjes dhe në përshtatjen e rrjetit me kushtet gjithnjë e më të ashpra të zjarreve.
“E ngritëm çështjen vite më parë, duke kërkuar që të bëhej diçka urgjentisht me rrjetin elektrik”, tha Christos Kalogeropoulos, një gjeneral-lejtnant në pension i Shërbimit të Zjarrfikësve dhe ish-drejtor i njësisë së Krimeve të Zjarrvënieve. “Kemi bërë thirrje për instalime urgjente nëntokësore.”
Operatori i shpërndarjes së energjisë në Greqi, HEDNO, kundërshton sugjerimet se rrjeti është një shkak kryesor i zjarreve, duke thënë se vetëm rreth 1 për qind e incidenteve të zjarreve të regjistruara në vitin 2025 i atribuohen rrjetit elektrik, krahasuar me afërsisht 3 për qind në SHBA. Kompania tha gjithashtu se ekipet e saj janë vendosur në frontet kryesore të zjarrit për të mbështetur shërbimet e emergjencës dhe për të rivendosur energjinë elektrike në komunitetet e prekura.
“Synimi i lehtë i HEDNO-s sa herë që shpërthen një zjarr nuk i shërben as të vërtetës, as mbrojtjes së publikut, por krijon përshtypje të rreme dhe, në shumë raste, duket se i shërben përshtatjeve afatshkurtra dhe axhendave egoiste, duke mbuluar përgjegjësitë lokale”, tha kompania në një deklaratë.
Pas zjarrit në Kretë, autoritetet arrestuan dy menaxherë të operacioneve dhe mirëmbajtjes së rrjetit HEDNO, të cilët u liruan më vonë. Në Viotia, ku një zjarr në fund të korrikut u përhap në Atikën Perëndimore, hetuesit dyshojnë se shkëndijat erdhën nga pajisjet në një park privat eolik. Një kryetar bashkie, një kontraktor dhe një pronar kompanie u morën në paraburgim javën e kaluar.
Ministri i Energjisë Stavros Papastavrou tha se qeveria planifikon të shtrëngojë rregullat që rregullojnë projektet private të energjisë. Por ekspertët paralajmërojnë se përqendrimi te operatorët privatë rrezikon të errësojë problemin më të gjerë të një rrjeti publik të vjetëruar.
Zhvendosja e kabllove nën tokë është e kushtueshme dhe kërkon shumë kohë, tha Paleologos Paleologou, profesor i asociuar i mbrojtjes së pyjeve në Universitetin Bujqësor të Athinës.
Paleologou tha se studiuesit kanë nevojë për qasje në të dhëna të detajuara mbi vendndodhjen e linjave dhe shtyllave të energjisë për të modeluar se ku rrjeti është më i prekshëm. “Nëse do ta kishim këtë informacion, do të mund t’u tregonim atyre se ku rrjeti i tyre është i prekshëm dhe ku mund të shpërthejë një zjarr”, tha ai. “Meqenëse buxheti është i kufizuar, duhet t’u japim përparësi zonave më të rrezikuara.”
Qeveria aktualisht po përdor para nga Fondi i Rimëkëmbjes dhe Qëndrueshmërisë i BE-së për të financuar kabllot nëntokësore. Ajo thotë se pjesa e rrjetit të shpërndarjes që është nëntokësore është rritur në rreth 14 për qind, nga 9 për qind në vitin 2021.
Alexandra Sdoukou, një zëdhënëse e partisë në pushtet Demokracia e Re, tha se varrosja e të gjithë rrjetit të tensionit të mesëm prej 120,000 kilometrash do të kushtonte rreth 35 miliardë euro, duke kërkuar që qeveria të përqendrohet së pari në zonat me rrezikun më të madh.
Ministria e Energjisë e Greqisë nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Ndërkohë, partitë opozitare dhe grupet e avokatisë akuzojnë qeverinë se po vepron shumë ngadalë, duke mos arritur ta mirëmbajë siç duhet rrjetin dhe duke hequr disa projekte për parandalimin e zjarreve nga fondet e rimëkëmbjes së BE-së.
“Ende nuk ka një pranim publik të problemit”, tha Tziritis. “Çështja duhet të njihet dhe duhet të bëhen përpjekje për të gjetur zgjidhje në nivel qeveritar.”
Një pranim i tillë mund të ketë edhe pasoja ligjore dhe financiare. Kompania e shërbimeve publike të Kalifornisë, Pacific Gas & Electric, deklaroi falimentin pasi pajisjet e saj shkaktuan zjarre katastrofike dhe e ekspozuan kompaninë ndaj miliarda dollarësh detyrime.
Në Greqi, numri i çështjeve gjyqësore që përfshijnë zjarre të lidhura me rrjetin elektrik u rrit nga 369 në 681 në vitin 2024, tha Kalogeropoulos.
Një nga rastet e pakta që rezultoi në një vendim përfundimtar kundër HEDNO-s është një padi kolektive pas një zjarri të vitit 2015 në Neapoli, Laconia, i cili shkatërroi shtëpi dhe zona të mëdha pyjore e tokash bujqësore. Rreth 90 viktima tani po kërkojnë kompensim.
“Është një luftë e vërtetë për një qytetar të ndjekë penalisht një kompani të rrjetit elektrik”, tha Evgenia Lazaraki, një avokate që përfaqëson viktimat. Kompanitë e shërbimeve, tha ajo, kanë si ekspertizën teknike, ashtu edhe qasjen në provat e nevojshme për të mbrojtur veten, duke i vënë paditësit në një disavantazh të konsiderueshëm.