Katari ndërpret marrëdhëniet me Iranin pas sulmeve të vazhdueshme

Ministria e Jashtme e Katarit tha këtë të hënë se nuk po bashkëpunon më me qeverinë iraniane.
Një zëdhënës i tha CNN se Irani kishte shënjestruar infrastrukturën civile të vendit, përfshirë aeroportin e tij ndërkombëtar, dhe se avionët luftarakë të Katarit kishin rrëzuar dronë dhe predha të tjera.
“Një sulm si ky nuk mund të lihet pa hakmarrje”, thanë ata, duke shtuar se Irani “duhet të paguajë një çmim për këtë sulm të hapur ndaj popullit tonë”.
Sakaq, për shkak të sulmeve, Katari, Irani dhe Iraku kanë mbyllur hapësirat e tyre ajrore për shkak të përshkallëzimit të veprimeve, ndërsa aeroportet kryesore, përfshirë Dubain, qendra më e madhe ndërkombëtare në botë, janë mbyllur për tre ditë.
SHBA-të kanë konfirmuar se po godasin objektiva në Iran, ndërsa Izraeli ka thënë në orën e fundit se ka nisur një valë tjetër sulmesh kundër objektivave të Hezbollahut, pasi u godit nga raketat nga Libani jugor.
Irani ka kryer sulme hakmarrëse në të gjithë rajonin që nga sulmet SHBA-Izrael të shtunën në mëngjes, duke synuar bazat amerikane dhe vende të tjera. Në vijim të kësaj, sulmet pasuan nga SHBA dhe Izraelit kundër Iranit.