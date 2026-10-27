KATALLANI

Una obra infantil del escritor albanés Flamur Buçpapaj

Presentación editorial para el mercado español y catalán

Katallani es una obra de literatura infantil escrita por el autor albanés Flamur Buçpapaj y publicada en Albania en 2011.

La obra está relacionada con una figura del folclore albanés conocida como Katallani, un personaje legendario asociado a la imagen de un ser monstruoso. Esta tradición cultural también ha despertado interés en Cataluña por sus posibles vínculos históricos con los almogávares y las relaciones entre los pueblos de los Balcanes y el Mediterráneo.

El interés por esta figura aparece en publicaciones catalanas, entre ellas artículos del Institut Nova Història y de la radiotelevisión pública catalana 3Cat.

La obra ofrece una oportunidad para acercar la literatura infantil albanesa a los lectores españoles y catalanes, mediante una edición traducida y adaptada lingüísticamente para el público destinatario.

Propuesta de publicación

El autor desea explorar la posibilidad de publicar Katallani en español o catalán, en colaboración con una editorial especializada en literatura infantil y juvenil.

Se propone estudiar una edición que incluya una presentación del autor, una introducción al folclore albanés y la traducción literaria de la obra original.

Autor: Flamur Buçpapaj

País de origen: Albania

Obra: Katallani

Publicación original indicada: 2011

Idiomas propuestos: español y catalán

El texto original albanés deberá facilitarse para la evaluación editorial y la preparación de la traducción definitiva.