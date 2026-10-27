KATALLANI
Një vepër për fëmijë e shkrimtarit shqiptar Flamur Buçpapaj
Prezantim për shtëpitë botuese në Spanjë dhe Katalonjë
Katallani është një vepër e letërsisë për fëmijë, shkruar nga autori shqiptar Flamur Buçpapaj dhe botuar në Shqipëri në vitin 2011.
Vepra lidhet me një figurë të folklorit shqiptar të njohur si Katallani, personazh legjendar i lidhur me imazhin e një qenieje monstruoze. Kjo traditë kulturore ka zgjuar interes edhe në Katalonjë, për shkak të lidhjeve të mundshme historike me almogavërët dhe marrëdhënieve ndërmjet popujve të Ballkanit dhe Mesdheut.
Interesi për këtë figurë shfaqet në botime katalanase, ndër të cilat artikuj të Institutit Nova Història dhe të radiotelevizionit publik katalanas 3Cat.
Vepra ofron një mundësi për t’ua njohur letërsinë shqiptare për fëmijë lexuesve spanjollë dhe katalanas, nëpërmjet një botimi të përkthyer dhe të përshtatur gjuhësisht për publikun përkatës.
Propozimi për botim
Autori dëshiron të shqyrtojë mundësinë e botimit të Katallanit në gjuhën spanjolle ose katalanase, në bashkëpunim me një shtëpi botuese të specializuar në letërsinë për fëmijë dhe të rinj.
Propozohet të shqyrtohet një botim që përfshin një prezantim të autorit, një hyrje mbi folklorin shqiptar dhe përkthimin letrar të veprës origjinale.
Autori: Flamur Buçpapaj
Vendi i origjinës: Shqipëria
Vepra: Katallani
Botimi origjinal i deklaruar: 2011
Gjuhët e propozuara: spanjisht dhe katalanisht
Teksti origjinal në shqip duhet të sigurohet për vlerësimin nga shtëpia botuese dhe për përgatitjen e përkthimit përfundimtar.