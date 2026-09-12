Kartoni i zi mbërrin në futboll, ja si funksionon: nuk do të përdoret për futbollistët

Kush e di nëse herët a vonë do t’i shohim arbitrat të nxjerrin kartonin e zi në fushat tona të futbollit. Për momentin jemi mësuar vetëm me kartonët e verdhë dhe të kuq, por nuk përjashtohet kjo risi kromatike, e cila për momentin përdoret ekskluzivisht në Rumani. Kjo pasi Federata Rumune e Futbollit ka vendosur të marrë masa në një mënyrë krejtësisht të re për të ndëshkuar jo futbollistët, por spektatorët dhe gjithashtu prindërit e fëmijëve që luajnë gjatë ndeshjeve. Kartoni i ri, për momentin, do t’u vihet në dispozicion arbitrave gjatë ndeshjeve të sektorit të të rinjve.
Ku do të aplikohet kartoni i zi
Masa është mbushur plot, ndaj, përveç ndëshkimit të situatave të mirëfillta në fushë, në Rumani synohet të jepet një sinjal i fortë për të edukuar ata që nuk mbajnë një qëndrim të përshtatshëm ndaj aktivitetit sportiv të fëmijëve. Rregullat e reja, të miratuara më 11 shtator, do të zbatohen menjëherë në kampionatet e të rinjve nga grupmosha Under 7 deri në Under 16. Një risi disiplinore pa precedent, e cila, sipas drejtuesve të federatës rumune, duhet t’u mundësojë më të vegjëlve të luajnë në një mjedis të shëndetshëm, pa presione të pahijshme, shembuj të këqij dhe, në rastin më të keq, fyerje, ofendime, intimidime dhe sjellje të papranueshme nga të rriturit dhe prindërit. Rregullorja është e qartë: “Fëmijët nuk duhet të bëhen viktima të ambicieve, presioneve apo frustrimeve të të rriturve në tribunë”.
Si do të funksionojë masa disiplinore
Në rast situatash në kufijtë e të pranueshmes, arbitri, duke shfrytëzuar edhe sinjalizimet e bashkëpunëtorëve të tij, mund të ndërpresë lojën dhe, fillimisht, t’u kërkojë trajnerëve të ndërhyjnë për të qetësuar tifozët. Hapi i dytë, në rast se incidentet përsëriten, është pezullimi i ndeshjes për dhjetë minuta, duke i kthyer skuadrat në dhomat e zhveshjes. Nëse ky “paralajmërim” nuk do të shërbente për asgjë, atëherë do të nxirrej kartoni i zi dhe ndeshja do të përfundonte para kohe. Në situatat që mund të ndëshkohen me këtë karton të ri përfshihen fyerjet, presionet e tepërta, agresionet verbale ose fizike ndaj fëmijëve, trajnerëve, arbitrave apo prindërve të tjerë.
Kjo risi nuk është për momentin pjesë e planeve të UEFA-s dhe FIFA-s dhe, për këtë arsye, do të shfaqet vetëm në Rumani, por nuk përjashtohet mundësia që të shërbejë si pikënisje edhe për kampionate të tjera. Fatkeqësisht, një lloj i caktuar situatash ndodh edhe në Itali dhe veçanërisht në turnetë e të rinjve, ku shpesh jemi dëshmitarë të prindërve jashtë kontrollit.
Sa dhe cilët janë kartonët në botën e futbollit
Por, përveç kartonit të zi, cilët kartonë të tjerë njohim në botën e futbollit? Ata universalë dhe zyrtarë janë para së gjithash kartoni i verdhë dhe ai i kuq, të përdorur kudo. Më pas ka një sërë ngjyrash të tjera, të përdorura në mënyrë eksperimentale ose në kontekste të kufizuara: kartoni i bardhë përdoret për të shpërblyer një gjest të “fair play”-it (në futbollin e femrave në Portugali), kartoni blu shërben për protesta ose faulle taktike (në provë në kategoritë e ulëta dhe të të rinjve, si edhe në futsall), ndërsa kartoni i gjelbër dhe ai i kaltër kanë një funksion edukues dhe të përkohshëm në kategoritë e të rinjve dhe në futsall e futbollin me 8 lojtarë.