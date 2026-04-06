Karrige e hedhur mbi lojtarët e Borussia Dortmund: çmenduri e tifozëve të Stuttgart

Java e fundit e Bundesligës u karakterizua edhe nga fitorja e Borussia Dortmund. Një sukses i ardhur pikërisht në minutat shtesë dhe që bëri të shpërthente nga gëzimi skuadra verdhezi. Fundi i ndeshjes në Stuttgart megjithatë ishte i mbushur me tension. Fitorja 2-0, e ardhur kur tifozët tashmë ishin dorëzuar para një 0-0, u shoqërua me zemërimin e disa tifozëve. Dy golat e shënuar në kohën shtesë zemëruan zemrën e tifozërisë së Stuttgartit.
04.04.2026 — 🇩🇪 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund, Cannstatter Kurve's response after Dortmund's quick double goal with provocative celebration right in front of the stand! 🔥
— Ultras Clips (@ultras_clips) April 4, 2026
Pas golit të dytë, të shënuar nga Julian Brandt, dhe festimit që pasoi, shpërtheu një debat i ashpër mes lojtarëve në fushë. Kamerat nxorën në pah edhe disa momente kaosi pranë vijës anësore, ku disa tifozë të Stuttgartit arritën shumë pranë fushës. Stewardët nuk mundën të bënin shumë pasi tifozët u ngjitën mbi tabelat publicitare pasi kishin lënë vendet e tyre në tribuna. Pikërisht në momentin kur lojtarët e Dortmund po përqafonin njëri-tjetrin, kamerat treguan madje edhe një karrige të hedhur në fushë.
Reaktion der Cannstatter Kurve nach dem Dortmunder Doppelpack mit provokantem Jubel vor der Kurve! #vfbbvb #vfb pic.twitter.com/u9wTnxoRMB
— Fussballmafia.de (@fussballmafiade) April 4, 2026
Lojtarët ishin me shpinë dhe nuk mundën të shihnin se sa rrezik të madh kishin kaluar, por gjesti ishte absolutisht i çmendur dhe i pajustifikueshëm. Por si përfunduan karriget në tribuna? Në fakt bëhet fjalë për karriget e palosshme që përdoren nga stewardët e vendosur poshtë tribunave për të ruajtur rendin publik. Në disa pamje që po qarkullojnë në internet shihet qartë momenti kur disa tifozë i marrin ato dhe i hedhin në fushë për të larguar tifozët kundërshtarë. Ajo që zemëroi publikun vendas ishte festimi i zgjatur i lojtarëve të Borussia pikërisht poshtë sektorit ultras të Stuttgartit.
Lojtarët e Dortmund u rrezikuan nga karrigia e hedhur
Arbitri vrapoi për t’u kërkuar verdhezinjve të largoheshin menjëherë në një zonë tjetër dhe të ktheheshin sa më shpejt në gjysmën e tyre të fushës, pikërisht për të shmangur probleme të tjera të mundshme. Situata u qetësua me vështirësi edhe sepse në atë moment ndeshja praktikisht kishte përfunduar, por mbetet një gjest absolutisht i papranueshëm. Disa lojtarë as nuk e kuptuan rrezikun që po kalonin sepse ishin të përfshirë në qetësimin e tensionit që ishte krijuar edhe në fushë, me lojtarët e Stuttgartit të irrituar, bashkë me tifozët e tyre, nga festimi i zgjatur pikërisht në atë zonë të fushës. Tani mbetet për t’u parë se çfarë masash do të marrë federata gjermane lidhur me atë që ndodhi.