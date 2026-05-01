Kapësi i topave i PSG refuzon t’i japë topin portierit të Bayern: Neuer i jep leksion

Manuel Neuer ka treguar çfarë do të thotë të jesh profesionist në nivelin më të lartë, përveçse një kampion që mes Bayern Munich dhe kombëtares gjermane ka fituar gjithçka: portieri 40-vjeçar i rritur te Schalke jo vetëm që nuk u shpërqendrua dhe nuk reagoi në mënyrë të ashpër përballë sjelljes antisportive të një djaloshi që kapte topat i PSG-së, por dha një tjetër leksion duke u organizuar me zgjuarsi për të pasur gjithmonë një top në dispozicion gjatë vazhdimit të ndeshjes.
Të martën në mbrëmje PSG dhe Bayern dhuruan një spektakël të mrekullueshëm në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së Champions League, një 5-4 që do të mbetet në histori dhe në sytë e atyre që e ndoqën. Neuer pësoi pesë gola pa bërë asnjë pritje, diçka pothuajse unike, si dhe hera e parë në karrierën e tij që pëson më shumë se katër gola në një ndeshje Champions.
Çfarë ndodhi mes Neuer dhe kapësit të topave?
Por vështirësitë e asaj mbrëmjeje nuk i bënë të humbte përqendrimin se si duhet të sillej në situata presioni maksimal. Është bërë virale reagimi i tij me klas kur kërkoi topin për të rifilluar lojën nga një kapës topash pas portës së tij, por ai refuzoi t’ia jepte. Ishin momente tensioni, të menaxhuara mirë nga Neuer, i cili pas insistimit i bëri një shenjë ironike me gishtin e madh lart.
This PSG ball boy refusing to give the ball to Neuer as he stood there asking for it…
Why on earth do ball boys think they have the right to do this? pic.twitter.com/bcmPIssbce
— george (@StokeyyG2) April 29, 2026
Portieri gjerman nuk u ndikua aspak, përkundrazi u organizua për rastet e ardhshme, nëse do t’i duhej shpejt një top. Neuer siguroi një top dhe ia dha një anëtari të stafit social të Bayern Munich që ndodhej pas tabelave reklamuese pas portës, duke i kërkuar ta mbante për të në rast nevoje. Momenti u shpërnda nga llogaritë zyrtare të klubit dhe u bë gjithashtu viral.
Admin's a keeper 🙂↔️🤝 pic.twitter.com/tbxGULGtSR
— FC Bayern München (@FCBayern) April 29, 2026
Takimi i kthimit është të mërkurën më 6 maj për këtë sfidë tërheqëse, nga e cila do të dalë kundërshtari i finales së Champions kundër njërës mes Atletico Madrid dhe Arsenal, që mbrëmë barazuan 1-1 në ndeshjen e parë në Wanda Metropolitano.