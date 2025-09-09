Kaos në shtëpinë e Britney: Familja alarmohet për shëndetin e saj”

Britney Spears po kalon një periudhë të vështirë, sipas raportimeve të fundit nga mediat ndërkombëtare.
Miqtë dhe familjarët e këngëtares së hitit “Toxic” janë thellësisht të shqetësuar për gjendjen e saj mendore dhe mënyrën e jetesës që po ndjek aktualisht.
Një burim i afërt i ka thënë Daily Mail se Spears “po kalon një episod të vështirë dhe do ta shohim duke luftuar me të, siç ka bërë prej vitesh.”
“Ata që janë pranë saj e kanë parë këtë gjendje disa herë më parë. Edhe pse është nën një lloj monitorimi, nuk po planifikohet ndonjë ndërhyrje,” u shpreh burimi.
Një tjetër person nga rrethi familjar i Spears tha për median se ajo “nuk është mirë aspak” dhe se miqtë e saj janë “të tmerruar për të ardhmen e saj.”
“Shtëpia e saj është në kaos. Nuk pastron pas qenve, nuk ka dikë që ta ndihmojë përditë dhe nuk po funksionon si një e rritur,” tha burimi.
Muajin e kaluar, Spears (43 vjeç) postoi një video në rrjetet sociale ku shihej duke kërcyer në mes të shtëpisë së saj në Kaliforni, e mbushur me rrëmujë dhe, siç thanë fansat, me jashtëqitje qenësh në sfond.
Në një nga postimet, Spears shkroi: “Po luaj me dritat dhe po pastroj shtëpinë si e çmendur”.
Por ndjekësit në rrjetet sociale shprehën shqetësim serioz për shëndetin e saj mendor dhe sigurinë e kafshëve të saj shtëpiake.