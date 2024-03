Kaos në parlament, opozita sërish në protestë

Në parlamentin e Shqipërisë zgjatet sot ligji për investimet strategjike, një ligj që ka provokuar shumë debate në lidhje me favorizimin e biznesmenëve të privilegjuar nga shteti. Ndërkohë opozita ka vazhduar me protestën për komisionet hetimore, duke ndezur zhurmueset në sallën e parlamentit.

PR.LIGJET

Fillimisht do të diskutohet projektligji për “burimet ujore”, më tej do të jetë projektligji për “Turizmin”. Po ashtu, në rend të ditës është edhe projektligji për “Investimet Strategjike”, si dhe projektligji për “Mbrojtjen e konkurrencës”. Në fund, është dhe pika e diskutimeve jashtë rendit të ditës.

Sakaq, dje në mbledhjen e grupit parlamentar të Rithemelimit, u diskutua mbi skenarin që do të ndiqet sot në seancën plenare. Mësohet se do të vijojë po i njëjti skenar, ai i bllokimit të punimeve të seancës, ndërsa tre deputetë u përjashtuan dje. Bëhet fjalë për Flamur Nokën, i cili u përjashtua me 30 ditë nga punimet e Kuvendit, Bledjon Nallbati me 20 ditë dhe Saimir Korreshi me 5 ditë.