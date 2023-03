Kanye West paditet nga ish-punonjësi i Yeezy

Problemet, për Kanye West, duket se nuk mbarojnë kurrë. Pas periudhës së fundit të stuhishme, tashmë reperi do të përfshihej sërish në një proces gjyqësor të ngritur nga një ish-punonjëse e tij.

Siç raporton ekskluzivisht “TMZ”, Kanye ashtu edhe marka e tij, Yeezy, do të detyrohen të përballen me një bashkëpunëtor të vjetër, i cili do t’u kërkonte hiç më pak se 275 mijë dollarë. Në dokumentet gjyqësore të marra nga drejtuesi, lexohet se Dora Szilagyi, e punësuar në vitin 2021 për të plotësuar rolin e Drejtoreshës së Inovacionit të Produkteve të markës, do të ishte detyruar të linte punën e mëparshme në Adidas për të qenë në gjendje të punësuar nga vetë Kanye. Sipas asaj që gruaja do të thoshte tani, 275 mijë dollarët do t’i referoheshin marrëveshjes që i ishte premtuar gjatë fazës së punësimit në rast të ndonjë largimi nga puna, një marrëveshje e cila, megjithatë, nuk do t’i ishte paguar kurrë kur të kishte ndodhur pushimi nga puna. në mesin e dhjetorit 2021.

Gjithashtu sipas asaj që raportohet nga portali, me paraqitjen e kësaj padie, Dora Szilagyi do të kishte pretenduar se besonte se as Kanye dhe as Yeezy nuk kanë pasur kurrë qëllim të mbajnë atë që u ishte premtuar dhe se kjo lëvizje në fakt është bërë vetëm për ta distancuar atë nga Adidas .