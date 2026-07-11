Kanye West mbërrin në Shqipëri

Reperi me famë botërore, Kanye West, sapo ka mbërritur në Tiranë, për të ndezur atmosferën për atë që konsiderohet si një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të dekadës në Shqipëri.
Pamjet e para të artistit amerikan në aeroportin e Tiranës kanë nisur të qarkullojnë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke konfirmuar praninë e tij për këtë megaprojekt të pritur gjatë.
Përgatitjet për koncertin që do të mbahet në “Eagle Stadium” kanë mbaruar. Ky stadium i ri, i ndërtuar apostafat për këtë event, ka një kapacitet prej plot 60 mijë spektatorësh. Në qendër të tij është ngritur një skenë gjigante me një glob madhështor, një element ikonik që lidhet drejtpërdrejt me simbolikën që Kanye West ka përdorur gjatë tureve të tij më të famshme në mbarë botën.