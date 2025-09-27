Kane vendos rekord, 100 gola në 104 sfida: Bayern thyen Werder me poker e kryeson

Bayern Munich hap javën e pestë të Bundesligës me tre pikët tashmë të zakonshme: bavarezët shkatërrojnë 4-0 Werder Bremen në “Allianz Arena” dhe bëjnë pesë nga pesë në kampionat. Tah hap shënimet në minutën e 22’, pastaj shpërthen i zakonshmi Kane me një tjetër dygolësh (45’ dhe 65’) dhe Laimer mbyll llogaritë në minutën e 87’. Djemtë e Kompany ngjiten në 15 pikë në klasifikim, humbja e tretë për Werder Bremen që mbetet në kuotën 4.
Pas ndërprerjes, miqtë nuk arrijnë të reagojnë, me kuqebardhët që mbyllin llogaritë në minutën e 65’ falë dygolëshit personal të Harry Kane, i nisur nga Luis Diaz. Goli i 100 në 104 ndeshje për 32 vjeçarin që bëhet lojtari që arrin më shpejt këtë shifër në 5 kampionatet elitare kontinentale. Në fund ka hapësirë edhe për Laimer, që realizon pokerin në minutën e 87’. Fiton Bayern Munich 4-0 dhe mbetet në krye me pesë suksese në po aq ndeshje. Mbetet i bllokuar në kuotën 4 pikë Werder Bremen, në humbjen e tretë sezonale.