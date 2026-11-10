Kane njorohet nga kolegët, nuk e përfshijnë në FIFPro World XI: katër sulmues preferohen para Topit të Artë

Shpallja e World XI të FIFPro, pra Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Futbollistëve Profesionistë, ka sjellë një surprizë të bujshme, vërtet të vështirë për t’u besuar: në formacionin më të mirë të vitit 2026 – të votuar “ekskluzivisht nga 19.806 futbollistë profesionistë meshkuj në të gjithë botën”, siç thuhet në llogarinë zyrtare të organizatës federative – mungon fituesi i saposhpallur i Topit të Artë, Harry Kane, i cili në këtë mënyrë është shpërfillur nga kolegët e tij. Një përjashtim që bën edhe më shumë zhurmë po të merret parasysh se formacioni i përzgjedhur është shumë i orientuar drejt sulmit, me plot katër vende të rezervuara për sulmuesit.
Mbappé, Haaland, Messi dhe Yamal: këta janë lojtarët që janë konsideruar më të denjë se Kane për të qenë pjesë e formacionit më të mirë të vitit 2026. Votimi është kryer nga futbollistë profesionistë të 75 vendeve, përmes një platforme dixhitale të sigurt, të ofruar nga FIFPro në bashkëpunim me sindikatat e futbollistëve që janë pjesë e saj. Pra, nuk ka pasur asnjë rrezik për ndërhyrje nga jashtë.
Kush votoi për përzgjedhjen e lojtarëve të përfshirë në FIFPRO Men’s World XI dhe cili është mekanizmi për të arritur në 11 emra
Për të vendosur se cilët futbollistë do të bënin pjesë në FIFPRO Men’s World XI, lojtarët u vlerësuan në bazë të paraqitjeve të tyre nga 4 gushti 2025 deri më 19 korrik 2026, pra në thelb e njëjta periudhë për të cilën ishin thirrur të votonin edhe anëtarët e jurisë së Topit të Artë, në atë rast 100 gazetarë. Futbollistët duhej të kishin zhvilluar të paktën 30 ndeshje zyrtare gjatë kësaj periudhe për të qenë të kualifikuar për përzgjedhjen në formacionin më të mirë.
Secili prej afro 20 mijë personave me të drejtë vote zgjodhi tre lojtarë – përveç portierit – që sipas tij kishin treguar nivelin më të lartë në secilin prej tre reparteve në fushë, përkatësisht në mbrojtje, mesfushë dhe sulm. Sa i përket vendit të fundit të mbetur për të plotësuar formacionin, ai iu dha një tjetër lojtari të fushës: atij që mori numrin më të madh të votave mes futbollistëve të tjerë të mbetur jashtë. Këtë vit ishte Haaland, gjë që shpjegon pse në formacionin ideal të vitit 2026 janë katër futbollistë ofensivë.
: 2026 BALLON D’OR WINNER HARRY KANE has been LEFT OUT of the FIFPRO World 11! ❌
For the FIRST TIME IN HISTORY, a men’s Ballon d’Or winner has NOT been included in the FIFPRO World 11 in the same year since its creation in 2005!
Even more surprising: The FIFPRO World 11 is voted for by PROFESSIONAL FOOTBALLERS THEMSELVES!
— The Touchline | (@TouchlineX) November 9, 2026
Kane shpërfillet nga kolegët: fituesi i Topit të Artë të Bayern renditet vetëm i pesti mes sulmuesve
Mes sulmuesve, Mbappé ka marrë 46% të votave, i ndjekur nga Yamal me 37,4%, Messi me 29,5% dhe Haaland me 28,4%. Menjëherë pas tyre vjen Kane, i pesti në repart me 27,6%. Më pas renditen Olise (15,6%), Kvaratskhelia (14,4%), Ronaldo (13,2%), Dembélé (9,3%) dhe Raphinha (7,5%).
Mes portierëve, David Raya i Arsenalit, kampion i Anglisë, ishte i përzgjedhuri me 51,9% të votave, dukshëm përpara Courtois, Dibu Martinez dhe Donnarumma. Tre mbrojtësit më të votuar nga futbollistët në të gjithë botën ishin Hakimi, Cubarsí dhe Nuno Mendes, ndërsa Gabriel ishte i pari mes atyre që mbetën jashtë. Në mesfushë, treshja e përfshirë në World XI të FIFPro përbëhet nga Rodri, Bellingham dhe Vitinha, ndërsa Pedri dhe Bruno Fernandes nuk arritën të përfshiheshin.
Goditja ndaj Kane është e fortë: sulmuesi anglez bëhet fituesi i parë i Topit të Artë për meshkuj që nuk përfshihet në formacionin ideal të shoqatës botërore të futbollistëve gjatë të njëjtit vit kalendarik. Të gjithë fituesit e çmimit të France Football ishin përfshirë në World XI që nga nisja e votimeve në vitin 2005 e deri më sot.
How 19,806 professional men’s footballers voted for the 2026 FIFPRO Men’s #World11 https://t.co/Exd0tK0V4g
— FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026
Formacioni më i mirë për sezonin 2025/26 sipas futbollistëve në të gjithë botën
Portier: David Raya (Arsenal)
Mbrojtja: Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Mesfusha: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City/Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)
Sulmi: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (Barcelona)